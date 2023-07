ADSS: Študenti s brigádou, automaticky vstupujú do druhého piliera

Bratislava 14. júla (TASR) - Od mája 2023 platí so vstupom na trh práce aj automatický vstup do druhého piliera. Sociálna poisťovňa študentov, ktorí pracujú na zmluvu o brigádnickej práci, listom informuje o tom, že vstúpili do druhého piliera. Upozornila na to Asociácia dôchodkových správcovských spoločností (ADSS).



"Keď brigádnik podpíše zmluvu, zamestnávateľ pošle oznámenie Sociálnej poisťovni a podľa zákona bude za tohto zamestnanca odvádzať sociálne odvody. Ak je to pre študentov ich prvá pracovná zmluva v živote, tak práve vstúpili na trh práce a stretnú sa prvýkrát aj s dôchodkovými piliermi," vysvetlila ADSS.



Aj keď je pre prvopoistenca vstup do druhého piliera automatický, účasť na ňom je dobrovoľná. Noví sporitelia si môžu do 180 dní od vzniku dôchodkového poistenia vybrať dôchodkovú správcovskú spoločnosť. Ak sa nerozhodnú, Sociálna poisťovňa ich priradí do dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS). Neskôr to však môžu zmeniť.



V prípade sporenia v druhom pilieri sa povinné odvody, ktoré platí zamestnávateľ, 'štiepia' na prvopilierové a druhopilierové. Sporiteľ získa osobný účet v prípade druhého piliera. Peniaze spravuje DSS, za správu si účtuje 0,45 eura z objemu úspor ročne. V nasledujúcich dvoch rokoch klesne táto čiastka na 0,4 %.



"Ak aj študent po brigáde nepracuje a na účet neprichádzajú ďalšie odvody, úspory sa tam zhodnocujú automaticky a automaticky sa sťahuje aj poplatok. Poplatok sa sťahuje z nasporenej sumy, a preto hodnota účtu nemôže klesnúť do 'mínusu'. Pre sporenie v druhom pilieri platí, že čím skôr sa začne, tým bude pred dôchodkom vyššie zhodnotenie, keďže pribúdajú tzv. úroky z úrokov," priblížila ADSS.