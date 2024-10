ADSS: Úspory v druhom pilieri prekročili 16 miliárd eur

Bratislava 3. októbra (TASR) - Objem úspor v druhom pilieri bol ku koncu septembra tohto roka viac ako 16 miliárd eur. Na rast má vplyv najmä presun úspor do indexových fondov. Od januára do augusta 2024 vstúpilo do druhého piliera takmer 97.000 ľudí. Vo štvrtok o tom informovala Asociácia dôchodkových správcovských spoločností (ADSS). Úspory rastú aj v treťom pilieri.



"Rast úspor sporiteľov v roku 2024 sa približuje minulému rekordnému roku," uviedol predseda ADSS Miroslav Kotov. Doplnil, že za rastom sú aj akciové trhy, ktoré sa otriasli z augustových prepadov a vrátili sa k svojim maximálnym hodnotám. Najvýkonnejšie indexové fondy dosiahli od začiatku roka zhodnotenie viac ako 17 %.



V treťom pilieri úspory prekročili hranicu štyroch miliárd eur, pričom od začiatku tohto roka vzrástli o viac ako 38 %. Hodnota úspor sa podľa prezidenta Asociácie doplnkových dôchodkových spoločností (ADDS) Martina Višňovského zvyšuje vďaka pravidelným príspevkom od zamestnancov a ich zamestnávateľov. Na raste sa tiež podieľa zhodnotenie príspevkových doplnkových dôchodkových fondov ako napríklad akciové príspevkové doplnkové dôchodkové fondy, ktoré dosahujú za jeden rok od 11 % do 19 %.



"Pri vstupe do tretieho piliera majú najvyššie zastúpenie ľudia vo veku od 24 do 42 rokov, rastie však i podiel nových účastníkov vo veku od 19 do 23 rokov. To naznačuje, že i mladí vnímajú sporenie na dôchodok ako potrebnú investíciu a uvedomujú si, že čím skôr začnú sporiť, tým zaujímavejší dôchodok si dokážu zabezpečiť. A noví účastníci nad 42 rokov chápu, že ešte stále majú možnosť zhodnotiť svoje príspevky a prilepšiť si na dôchodku," zhodnotil Višňovský.



Dodal, že priemerný príspevok zamestnanca do tretieho piliera je 23,73 eura a zamestnávateľa 40,51 eura. Za osem mesiacov tohto roka vyplatili doplnkové dôchodkové spoločnosti Slovákom alebo ich pozostalým celkovo 160 miliónov eur.