ADSS: Úspory v druhom pilieri presiahli 13 miliárd eur

Bratislava 27. júla (TASR) - Aktuálna hodnota spravovaného majetku úspor v druhom pilieri je viac ako 13 miliárd eur. V garantovaných dôchodkových fondoch je uložených 53 % objemu úspor, v negarantovaných 47 %. Informovala o tom Asociácia dôchodkových správcovských spoločností (ADSS).



V druhom pilieri si na dôchodok sporí takmer 1,8 milióna občanov. Od začiatku roka vstúpilo do druhého piliera viac ako 35.000 pracujúcich. Takmer všetky dôchodkové fondy sú od začiatku roka 2023 v zisku.



"Za nárastom úspor sporiteľov stoja nielen ich nové príspevky, ale aj zhodnotenie jednotlivých fondov. Takmer všetky dôchodkové fondy sú od začiatku roka 2023 v zisku, pričom rast je silný predovšetkým v indexových a akciových fondoch," uviedol Miroslav Kotov, predseda ADSS.



V prípade sporenia v druhom pilieri sa povinné odvody, ktoré platí zamestnávateľ, "štiepia" na prvopilierové a druhopilierové. Sporiteľ získa osobný účet v prípade druhého piliera. Peniaze spravuje dôchodková správcovská spoločnosť, za správu si účtuje 0,45 eura z objemu úspor ročne. V nasledujúcich dvoch rokoch klesne táto čiastka na 0,4 %.



Od mája tohto roka vstúpila do platnosti novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení. Fyzické osoby, ktorým vznikne prvé dôchodkové poistenie, tak automaticky vstupujú do druhého piliera.