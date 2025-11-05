< sekcia Ekonomika
ADSS: Úspory v druhom pilieri presiahli koncom októbra 19 miliárd eur
Sporitelia si od januára do konca augusta 2025 poslali na účty povinné odvody vo výške viac ako 764 miliónov eur a takmer tri milióny eur vo forme dobrovoľných príspevkov.
Autor TASR
Bratislava 5. novembra (TASR) - Objem úspor v druhom pilieri bol ku koncu októbra tohto roka viac ako 19 miliárd eur. Po dvoch rokoch presunov je v indexových dôchodkových fondoch vyše 80 % majetku. V stredu o tom informovala Asociácia dôchodkových správcovských spoločností (ADSS).
„K prekonaniu ďalšieho miliardového míľnika prispeli predovšetkým akciové trhy, ktoré v ostatných mesiacoch pokračujú v raste,“ uviedol predseda ADSS Miroslav Kotov. Ďalej spresnil, že presuny sporiteľov podľa predvolenej investičnej stratégie sú takmer ukončené, takže do budúcnosti bude pre objem úspor rozhodujúci najmä pohyb na akciových trhoch. Garantované fondy pokračujú v stabilnom vývoji, avšak s pomerne nízkym výnosom.
Sporitelia si od januára do konca augusta 2025 poslali na účty povinné odvody vo výške viac ako 764 miliónov eur a takmer tri milióny eur vo forme dobrovoľných príspevkov. Správcovia za osem mesiacov tohto roka zhodnotili majetok sporiteľov o viac ako 258 miliónov eur, vyplatené dôchodky z druhého piliera prevýšili 129 miliónov eur a dedičstvá 18 miliónov eur. Od januára do konca augusta pribudlo v druhom pilieri takmer 80.000 sporiteľov, z toho skoro 50.000 na základe automatického vstupu. Na budúci dôchodok si v tomto pilieri sporí takmer 80 % pracujúcich ľudí v SR.
Asociácia zhodnotila, že druhý pilier následkom automatických vstupov a predvolenej investičnej stratégie získava dynamiku. Rovnako tiež prináša profit v dôchodkových úsporách, ktoré sa budú zhodnocovať pre väčšinu sporiteľov ešte desiatky rokov. Zároveň dodala, že druhý pilier dokáže znížiť tlak na verejné financie, keď sa naplno prejaví v krajine demografická kríza, avšak pre svoj rozvoj a ziskovosť potrebuje dlhodobo stabilné prostredie.
