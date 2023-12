ADSS: Zníženie príspevku do 2.piliera nevyrieši problémy rozpočtu

Bratislava 5. decembra (TASR) - Asociácia dôchodkových správcovských spoločností (ADSS) nesúhlasí so znížením príspevkov do druhého piliera. Uviedol to predseda asociácie Miroslav Kotov s tým, že toto opatrenie nie je riešením súčasných problémov štátneho rozpočtu, ale jeho odsunutím na budúce generácie.



"Dlhodobá stabilita dôchodkového systému si vyžaduje posilnenie, nie oslabenie sporiacej schémy. Odborné medzinárodné štúdie považujú za najudržateľnejšie dôchodkové systémy so silnou sporiacou schémou. Silný druhý pilier dokáže znížiť tlak na verejné financie v časoch, keď sa demografická kríza naplno prejaví," uviedla ADSS.



Asociácia dodala, že dôchodkové výdavky prvého piliera prudko rastú a už dnes prekračujú jeho príjmy. Táto situácia sa podľa nej bude pod vplyvom demografických zmien už iba zhoršovať. Taktiež upozornila, že počet dôchodcov dlhodobo rastie, pracujúci však nebudú pribúdať takým tempom, aby si prvý, priebežne platený pilier, dokázal udržať dnešnú štedrosť.



"V tomto a nasledujúcom roku mali byť druhopilierové príspevky 5,5 % z hrubej mzdy a následne by sa mali medziročne zvyšovať na 6 % v roku 2027. Tretinu budúcich dôchodkov mal financovať efektívny a výkonný druhý pilier, pričom nedávne zmeny v zákone ho ešte viac zvýhodnili pre sporiteľov," dodala asociácia.



Ako uviedla ADSS, druhý pilier vznikol pred necelými 20 rokmi preto, aby sa financovanie budúcich dôchodkov rozložilo medzi dva nezávislé zdroje. Odklonenie časti príspevkov do druhého piliera zas malo zabezpečiť rozloženie nákladov v čase. "Bez druhého piliera náklady na dôchodky zaťažia iba mladú generáciu. V súčasnosti predstavuje druhý pilier efektívny a pre sporiteľa aj najlacnejší spôsob, ako si sporiť na dôchodok," uzavrela asociácia.



Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš (Hlas-SD) v pondelok (4. 12.) po rokovaní vlády uviedol, že zníženie odvodu do druhého dôchodkového piliera zo súčasných 5,5 % na 4 % bude zatiaľ trvalé. Ide o jedno z opatrení vlády v rámci balíka na konsolidáciu verejných financií, ktorý má v budúcom roku do rozpočtu priniesť viac ako 1,5 miliardy eur.