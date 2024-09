ADSS:Dôchodkové systémy potrebujú do budúcnosti legislatívnu stabilitu

Bratislava 7. septembra (TASR) - Dôchodkové systémy potrebujú legislatívnu stabilitu, aby sa sporitelia mohli spoľahnúť, že ich úspory sa dočkajú ich vlastnej staroby. Uviedol to člen predsedníctva Asociácie dôchodkových správcovských spoločností (ADSS) Matej Varga na ekonomickom fóre v Karpaczi.



"Krátkodobé riešenia v prospech štedrosti súčasných výdavkov sú páčivé, ale pamätajme, že sú na úkor celého systému. Udržateľnosť verejných financií a dôchodkového systému stojí na zodpovednom dlhodobom prístupe a plánovaní. Najťažšia zmena však spočíva v tom, že zodpovednosť za dôchodok budú musieť zobrať občania do vlastných rúk," uviedol Varga.



Starnutie populácie a nízka pôrodnosť v strednej a východnej Európe vedú k zvyšujúcemu sa počtu dôchodcov, čo podľa ADSS kladie veľký tlak na financovanie dôchodkových systémov. Znížiť ho mali za cieľ v posledných desaťročiach reformy, ktoré zahŕňali zavedenie viacpilierových systémov, zvýšenie dôchodkového veku a zníženie výdavkov na verejné dôchodky.



"Ďalšie reformy budú musieť nájsť rovnováhu medzi udržateľnosťou systému a adekvátnymi dôchodkami. Na adaptáciu systémov vplývajú aj technologické zmeny, digitalizácia a zvýšenie flexibility pracovného trhu," dodala ADSS s tým, že štáty sa nevyhnú inovácii dôchodkových produktov a silnejšiemu zapojeniu jednotlivcov do prípravy na dôchodok.