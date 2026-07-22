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Advanced Micro Devices investuje do Anthropic päť miliárd USD
Anthropic, ktorý stoji za modelom umelej inteligencie Claude, sa v rámci ohláseného partnerstva zaviazal nakúpiť od AMD čipy najnovšej generácie s výkonom do dvoch gigawattov.
Autor TASR
Washington 22. júla (TASR) - Americký výrobca počítačových čipov Advanced Micro Devices (AMD) investuje do spoločnosti Anthropic, ktorá pôsobí v oblasti umelej inteligencie (AI), až päť miliárd dolárov (4,38 miliardy eur). Dohodu v stredu potvrdili obe spoločnosti. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.
Anthropic, ktorý stoji za modelom umelej inteligencie Claude, sa v rámci ohláseného partnerstva zaviazal nakúpiť od AMD čipy najnovšej generácie s výkonom do dvoch gigawattov. S nasadením prvého gigawattu sa počíta začiatkom budúceho roka, oznámila spoločnosť AMD. Prístup k výpočtovému výkonu je kľúčový, aby si Claude udržal svoju vedúcu pozíciu a aby sa podarilo uspokojiť dopyt zákazníkov, uviedol spoluzakladateľ Anthropicu Tom Brown.
Denník Wall Street Journal predtým informoval, že Anthropic využije časť čipov AMD vo svojich vlastných dátových centrách a dodatočné kapacity si prenajme od poskytovateľov cloudových služieb. Podľa zdrojov denníka AMD v súčasnosti rokuje o poskytnutí finančných záruk týkajúcich sa dátových centier, ktoré si plánuje Anthropic prenajať v budúcnosti.
(1 EUR = 1,1418 USD)
Anthropic, ktorý stoji za modelom umelej inteligencie Claude, sa v rámci ohláseného partnerstva zaviazal nakúpiť od AMD čipy najnovšej generácie s výkonom do dvoch gigawattov. S nasadením prvého gigawattu sa počíta začiatkom budúceho roka, oznámila spoločnosť AMD. Prístup k výpočtovému výkonu je kľúčový, aby si Claude udržal svoju vedúcu pozíciu a aby sa podarilo uspokojiť dopyt zákazníkov, uviedol spoluzakladateľ Anthropicu Tom Brown.
Denník Wall Street Journal predtým informoval, že Anthropic využije časť čipov AMD vo svojich vlastných dátových centrách a dodatočné kapacity si prenajme od poskytovateľov cloudových služieb. Podľa zdrojov denníka AMD v súčasnosti rokuje o poskytnutí finančných záruk týkajúcich sa dátových centier, ktoré si plánuje Anthropic prenajať v budúcnosti.
(1 EUR = 1,1418 USD)