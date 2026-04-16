Advokát: Dostať sa k oprave bude pre spotrebiteľa jednoduchšie
Spotrebitelia môžu tento rok očakávať férovejšie nákupy.
Autor TASR
Bratislava 16. apríla (TASR) - Spotrebitelia môžu tento rok očakávať férovejšie nákupy. Pri výpočte zliav už obchodníci nemôžu vychádzať z umelo zvýšenej ceny, počas roka pribudne právo na zabezpečenie opravy niektorých produktov, predĺženie záruky po oprave a povinnosť obchodníkov informovať spotrebiteľov o životnosti a opraviteľnosti tovaru. Na nové práva a povinnosti upozornil partner advokátskej kancelárie Vojčík & Partners Leo Teodor Vojčík.
Od 1. januára 2026 platí, že zľava musí vždy vychádzať z predchádzajúcej ceny, ktorá platila počas posledných 30 dní. „Obchodník už nemôže zľavu počítať alebo prezentovať z akejkoľvek inej sumy. Napríklad z odporúčanej ceny alebo z umelo zvýšenej hodnoty,“ priblížil Vojčík.
Od 31. júla 2026 sa zavádza európsky formulár, ktorý spotrebiteľom uľahčí výber opravárenských služieb ešte pred odovzdaním tovaru na opravu. Zavádza sa aj povinnosť výrobcu opraviť alebo zabezpečiť opravu tovaru na žiadosť spotrebiteľa vrátane možnosti dočasného náhradného alebo renovovaného výrobku. Povinnosť platí pre produkty, pri ktorých je opraviteľnosť stanovená európskymi predpismi, a oprava musí byť bezplatná alebo za primeranú cenu. Táto povinnosť sa neuplatní iba v prípade, ak oprava nie je možná. Ak však výrobca nemá sídlo v EÚ, zodpovednosť za opravu sa postupne prenáša na splnomocneného zástupcu, dovozcu alebo distribútora.
Po prvej oprave sa automaticky predlžuje obdobie zodpovednosti za vady o 12 mesiacov. Predávajúci musí zároveň spotrebiteľa pred opravou informovať o práve vybrať si medzi opravou a výmenou a o tom, že oprava predlžuje obdobie zodpovednosti. „V praxi to znamená, že ak si spotrebiteľ zvolí opravu, získa k zostávajúcej lehote ešte jeden rok ochrany,“ vysvetlil Vojčík. Zákon takisto zakazuje používať zmluvné alebo technické obmedzenia, ktoré by bránili oprave, pokiaľ nie sú opodstatnené legitímnymi faktormi, napríklad ochranou duševného vlastníctva.
Právnik upozornil aj na zákon z dielne ministerstva hospodárstva, ktorý má nahradiť doterajší zákon o vadných výrobkoch transponovaním novej európskej smernice o zodpovednosti za chybné výrobky. „Nová právna úprava, ktorá sa očakáva v decembri 2026, reaguje na technologický vývoj, digitalizáciu a rozmach softvéru či umelej inteligencie, pričom rozširuje pojem výrobku aj na digitálne komponenty, softvér a inteligentné systémy,“ uviedol.
