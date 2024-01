Advokáti: Firmy na Slovensku strácajú krok v optimalizácii daní

Bratislava 30. januára (TASR) - Optimalizácia je aktuálne jednou z najefektívnejších ciest, ako znížiť daňové zaťaženie v medziach zákona. Napriek množstvu nástrojov a zvýhodnených daňových režimov tunajšie firmy v tomto smere strácajú krok s okolitými krajinami. Upozornila na to v utorok advokátska kancelária Highgate Law & Tax s tým, že je pritom nevyhnutné dávať si pozor na zákonné limity.



"Pokiaľ sa rozhodujete medzi s. r. o. alebo živnosťou, ide o legálnu a legitímnu daňovú optimalizáciu. Rovnako to platí aj v prípade predaja nákupného centra, kde sa môžete rozhodovať medzi predajom spoločnosti alebo prevodom podniku. Ide o legálne a legitímne spôsoby manažovania celkovej daňovej a odvodovej povinnosti," vysvetlil právnik advokátskej kancelárie Peter Varga.



Dodal, že pokiaľ by sa podnikateľ rozhodol prevádzkovať desať firiem, ktoré nie sú platiteľmi dane z pridanej hodnoty (DPH) z dôvodu obídenia registrácie, išlo by o agresívnu daňovú optimalizáciu. Tá by za určitých okolností mohla mať aj trestnoprávne dosahy.



Slovenské firmy podľa Vargu nevnímajú optimalizáciu dane komplexne, neriešia ju včas a aj preto ju nezvládajú dostatočne. "Slovenské firmy vedia v súčasnosti optimalizovať dane skôr v tej praktickej rovine. Preto často dochádza z ich strany k chybám a k rôznym právne kontaminovaným spôsobom optimalizácie," doplnil.



Aj keď väčšine podnikateľov podľa neho nevyhovuje aktuálny stav legálnej daňovej optimalizácie, mnohí z nich v praxi dlhšie tápu a výhody nevyužívajú. "Podmienkou uplatňovania špeciálnych daňových režimov, akými sú napríklad patent box alebo superodpočet, totiž býva dostatočná odbornosť a nevyhnutná skúsenosť s prípravou sprievodnej dokumentácie, ktoré môžu byť pre mnohé firmy nečakanou prekážkou," objasnila advokátska kancelária.



Ako dodali advokáti, pri optimalizácii dane je nevyhnutné pohybovať sa v zákonných limitoch, pričom hranica medzi agresívnou daňovou optimalizáciou a daňovým podvodom je veľmi tenká. "Ani hranice medzi trestnoprávnou a administratívnoprávnou dohrou pri páchaní daňových deliktov nie sú jednoznačne vytýčené," uzavreli.