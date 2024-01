Generálna advokátka SDEÚ: Miliardová pokuta pre Google je primeraná

Brusel 11. januára (TASR) - Internetový gigant Google čelí ďalšiemu neúspechu v súdnom spore o porušenie európskeho práva hospodárskej súťaže. Súdny dvor Európskej únie (SDEÚ) by mal potvrdiť pokutu vo výške 2,4 miliardy eur, ktorú americkej spoločnosti vymerala Európska komisia (EK), uviedla vo svojom stanovisku generálna advokátka Súdneho dvora Juliane Kokottová. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a DPA.



Spoločnosť Google "využila svoje dominantné postavenie na trhu všeobecných vyhľadávacích služieb na to, aby zvýhodnila svoju vlastnú službu porovnávania nákupov", vysvetlila generálna advokátka. Odporúčania generálnych advokátov nie sú záväzné, najvyšší súdny tribunál EÚ sa nimi ale zvyčajne riadi.



Komisia na základe svojho vyšetrovania zistila, že Google na stránke so všeobecnými výsledkami vyhľadávania uprednostňoval svoju vlastnú službu porovnávania cien na úkor konkurencie. Konkrétne umiestňovala výsledky vyhľadávania prostredníctvom svojej vlastnej služby v hornej časti stránky, so zvýraznenými obrázkami a textom. Výsledky konkurenčných služieb sa zobrazovali až nižšie ako odkaz na internetové adresy.



Podľa Komisie preto používatelia častejšie klikali na výsledky cenovej služby Google ako na výsledky konkurentov. Tí však boli závislí od dátových tokov na všeobecnej stránke spoločnosti Google, aby mohli byť ďalej komerčne úspešní. Spoločnosť Google preto zneužila svoje dominantné postavenie na trhu, rozhodla Komisia v roku 2017.



Spoločnosť Google a jeho materský koncern Alphabet sa proti pokute odvolali na nižšom súde EÚ, ktorý dal ale v novembri 2021 za pravdu Komisii. Pokutu teraz podporila generálna advokátka SDEÚ, ktorý by mal prijať konečné rozhodnutie v najbližších mesiacoch.