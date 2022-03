Aegon predala maďarskú divíziu spoločnosti VIG a snaží sa znížiť dlh

Amsterdam/Budapešť 23. marca (TASR) - Holandská poisťovacia spoločnosť Aegon dokončila predaj svojej maďarskej divízie konkurenčnej Vienna Insurance Group (VIG) za 620 miliónov eur. Oznámilo to v stredu vedenie Aegon.



Skuina Aegon už v roku 2020 informovala, že predá VIG svoje poisťovacie, dôchodkové a správcovské spoločnosti v strednej a východnej Európe v hodnote 830 miliónov eur, ale maďarská vláda predaj tamojšej divízie najskôr zablokovala.



Koncom minulého roka však ministerstvo financií v Budapešti uviedlo, že podpísalo memorandum o porozumení s VIG, ktoré by tejto poisťovni malo umožniť získať 45-percentný podiel v Aegon. Zároveň Európska komisia nariadila Maďarsku, aby svoje veto stiahlo.



Maďarský premiér Viktor Orbán totiž opakovane vyhlásil, že maďarské spoločnosti alebo štát musia vlastniť väčšinové podiely v kľúčových sektoroch vrátane financií, energetiky, médií a obchodu.



Aegon plánuje tento rok dokončiť aj predaj svojich poľských, rumunských a tureckých dcérskych firiem. Poisťovňa to označila za dôležitý krok na zúženie strategického zamerania sa a posilnenie súvahy.



Skupina uviedla, že príjmy z predaja jej pomôžu znížiť dlh, a oznámila ponuku na splatenie 375 miliónov eur, ako aj odkúpenie akcií za 300 miliónov eur od apríla do decembra.