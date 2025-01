AEI: Víťazstvo Ruska nad Ukrajinou prinúti USA zvýšiť výdaje na obranu

Washington 9. januára (TASR) - Víťazstvo Ruska v konflikte s Ukrajinou prinúti Spojené štáty zvýšiť do roku 2029 vrátane výdavky na obranu o 808 miliárd amerických dolárov (785,53 miliardy eur). TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS, ktorá sa vo štvrtok odvolala na štúdiu amerického think-tanku American Enterprise Institute (AEI).



"Udržanie bezpečnosti v podmienkach víťazstva Ruska nad Ukrajinou bude Spojené štáty stáť ďalších 808 miliárd dolárov na výdavky na obranu v priebehu piatich rokov," uviedli experti prestížneho konzervatívneho inštitútu. Tieto prostriedky by podľa analytikov boli potrebné na vybudovanie a posilnenie obranných kapacít potrebných na "zaistenie americkej bezpečnosti a plnenie existujúcich záväzkov voči NATO v novom, nebezpečnejšom strategickom prostredí". V správe sa ďalej uvádza, že od roku 2022 USA vyčlenili pre Pentagón na pomoc Kyjevu 112 miliárd USD, čo je "menej ako 14 % toho, čo by Washington v najbližších rokoch stála obrana Európy".



(1 EUR = 1,0286 USD)