Piloti otestovali lietadlo Aero L-39NG, Slovensko zvažuje jeho nákup

Praha 21. apríla (TASR) - Piloti slovenskej armády otestovali v utorok (20. 4.) cvičné lietadlo Aero L-39NG, ktorého nákup slovenská armáda zvažuje. Český výrobca Aero Vodochody Bratislave ponúkol, že v rámci kontraktu presťahuje časť výroby svojho nového lietadla na Slovensko. Uviedol to server e15.cz.



"Ponúkame Slovensku strategickú spoluprácu, ktorej súčasťou je obstaranie ôsmich lietadiel L-39NG," povedal riaditeľ obchodu Aero Vodochody pre Slovensko Zdeněk Hlačík. Ako dodal, súčasťou kontraktu je okrem toho aj ponuka rozsiahlej priemyselnej spolupráce na výrobe lietadla.



Aero Vodochody navrhuje, že sa v rámci zmluvy zaviaže presťahovať výrobu niektorých komponentov pre L-39NG do krajiny kupca, uviedol e15.cz. Zákazku by mohli získať Letecké opravovne Trenčín. Podľa hovorcu Aera Tobiáša Tvrdíka sa uvažuje o presunutí výroby špičky lietadla, zadnej časti trupu, brzdových klapiek či prídavných nádrží.