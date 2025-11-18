< sekcia Ekonomika
Aerolínia Air Europa plánujú kúpiť od Airbusu do 40 strojov A350-900
Stroj A350-900 predstavuje pre naše kľúčové destinácie v Latinskej Amerike výraznú zmenu, povedal šéf Air Europa José Hidalgo.
Autor TASR
Madrid 18. novembra (TASR) - Španielska letecká spoločnosť Air Europa podpísala s európskym výrobcom Airbus predbežnú dohodu, podľa ktorej kúpi „do 40“ lietadiel A350-900. Nové stroje by jej mali pomôcť zmodernizovať súčasnú flotilu určenú na diaľkové lety na kľúčovom latinskoamerickom trhu. Informovala o tom agentúra AFP.
Air Europa zverejnila dohodu na leteckom veľtrhu v Dubaji. Oznámenie o uzatvorení predbežnej dohody predstavuje pre Airbus ďalší kontrakt na veľtrhu po tom, ako európsky výrobca podpísal dohodu na dodávku 150 lietadiel A321neo pre nízkonákladové aerolínie FlyDubai.
„Stroj A350-900 predstavuje pre naše kľúčové destinácie v Latinskej Amerike výraznú zmenu,“ povedal šéf Air Europa José Hidalgo, podľa ktorého sú nové lietadlá najmä ekonomicky veľmi výhodné, čo spoločnosti umožní expanziu bez toho, aby musela robiť kompromisy. Cenu objednávky však nezverejnil.
Air Europa zverejnila dohodu na leteckom veľtrhu v Dubaji. Oznámenie o uzatvorení predbežnej dohody predstavuje pre Airbus ďalší kontrakt na veľtrhu po tom, ako európsky výrobca podpísal dohodu na dodávku 150 lietadiel A321neo pre nízkonákladové aerolínie FlyDubai.
„Stroj A350-900 predstavuje pre naše kľúčové destinácie v Latinskej Amerike výraznú zmenu,“ povedal šéf Air Europa José Hidalgo, podľa ktorého sú nové lietadlá najmä ekonomicky veľmi výhodné, čo spoločnosti umožní expanziu bez toho, aby musela robiť kompromisy. Cenu objednávky však nezverejnil.