Aerolínie Air France-KLM vykázali za minulý rok rekordný zisk

Paríž/Amsterdam 29. februára (TASR) - Letecká spoločnosť Air France-KLM oznámila za minulý rok rekordný zisk napriek tomu, že v poslednom štvrťroku sa prepadla do straty vyše 250 miliónov eur. Ako dôvod kvartálnej straty uviedla najmä geopolitickú situáciu. TASR o tom informuje na základe správ agentúry DPA a portálu NL Times.



Air France-KLM vo štvrtok oznámila, že za rok 2023 dosiahla rekordný zisk 934 miliónov eur, k čomu prispelo zvýšenie počtu prepravených cestujúcich. Za minulý rok ich prepravila viac než 93 miliónov, zatiaľ čo v roku 2022 to bolo 83 miliónov. Napriek rastu je však počet prepravených pasažierov stále nižší než v predpandemickom roku 2019. Za ten prepravili aerolínie 104 miliónov cestujúcich.



Tržby Air France-KLM dosiahli vlani 30 miliárd eur. V porovnaní s predchádzajúcim rokom to predstavuje zvýšenie o 14 %.



Pod celoročné rekordné výsledky sa podpísala najmä úspešná letná dovolenková sezóna, ktorá vykompenzovala aj prepad spoločnosti do straty vo 4. kvartáli. Výsledky za toto obdobie ovplyvnila geopolitická situácia v Afrike a na Blízkom východe, čo náklady spoločnosti zvýšilo o 65 miliónov eur. Napríklad vojna v Pásme Gazy spôsobila, že Air France, KLM či nízkonákladová spoločnosť Transavia patriaca pod Air France-KLM museli zastaviť lety do tohto regiónu.



Za posledné tri mesiace minulého roka tak Air France-KLM zaznamenala stratu vo výške 256 miliónov eur. V poslednom štvrťroku predchádzajúceho roka vykázala zisk 496 miliónov eur. Tržby sa však zvýšili o 3,9 % na 7,41 miliardy eur a bez započítania kurzových vplyvov rast tržieb dosiahol 6,7 %.



Zvýšil sa aj počet prepravených cestujúcich. Dosiahol 22,3 milióna, čo v medziročnom porovnaní znamená rast o 6,4 %.