Aerolínie Air France-KLM zaznamenali vlani rekordné tržby aj zisk
Aerolínie zároveň uviedli, že prevádzkový zisk prekonal dve miliardy eur, prvýkrát v histórii firmy. Oproti roku 2024 sa zvýšil približne o 400 miliónov eur.
Autor TASR
Paríž/Amsterdam 19. februára (TASR) - Letecká spoločnosť Air France-KLM oznámila za minulý rok rekordné výsledky, ako v oblasti čistého či prevádzkového zisku, tak aj tržieb. Aerolínie podporil zvýšený počet prepravených cestujúcich, ako aj pokles cien leteckého paliva. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters.
Spoločnosť Air France-KLM vo štvrtok zverejnila, že v roku 2025 zaznamenala čistý zisk 1,75 miliardy eur. To predstavuje rekord, pričom oproti roku 2024 sa tak tento zisk zvýšil až päťnásobne. Dôvodom je nízka porovnávacia základňa, keď v roku 2024 príjmy Air France-KLM negatívne ovplyvnili letné olympijské hry. Práve tie boli dôvodom, prečo sa v kľúčovej dovolenkovej sezóne mnohí turisti rozhodli necestovať do Paríža. Navyše, príjmy spoločnosti v eurách ovplyvnil aj v tom období silný dolár.
Aerolínie zároveň uviedli, že prevádzkový zisk prekonal dve miliardy eur, prvýkrát v histórii firmy. Oproti roku 2024 sa zvýšil približne o 400 miliónov eur.
Tržby vzrástli o 4,9 % na 33 miliárd eur a aj v tomto ukazovateli spoločnosť dosiahla rekord. Aerolínie prepravili vlani 102,8 milióna cestujúcich, čo oproti roku 2024 predstavuje zvýšenie o 5 %.
Spoločnosť Air France-KLM uviedla, že v minulom roku vylepšila ponuku služieb pre cestujúcich. Aerolínie investovali do modernizácie prvej triedy, vysokorýchlostného internetu a salónikov na letiskách po celom svete.
Na druhej strane sa zvýšil aj čistý dlh spoločnosti. Vlani dosiahol 8,4 miliardy eur, čo znamená, že v porovnaní s rokom 2024 vzrástol približne o jednu miliardu eur. Aerolínie nespomenuli ani dividendy, ktoré nevyplácajú už od roku 2008.
