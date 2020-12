Aerolínie Alaska Airlines kúpia od Boeingu 23 lietadiel 737 MAX

Seattle 22. decembra (TASR) - Americká letecká spoločnosť Alaska Airlines kúpi od Boeingu 23 lietadiel 737 MAX 9. Uviedli to v utorok aerolínie, ktoré tak potvrdili informácie agentúry Reuters spred takmer troch mesiacov o rokovaniach medzi firmami.



Potvrdenie objednávky od Alaska Airlines prichádza zhruba tri týždne od objednávky na 737 MAX zo strany írskych nízkonákladových aerolínií Ryanair. Tie podali pre Boeing kľúčovú objednávku na 75 lietadiel. Hodnota najnovšej objednávky dosahuje pri katalógových cenách 2,96 miliardy USD (2,43 miliardy eur), očakáva sa však výrazná zľava.



Objednávky na 737 MAX sú pre Boeing mimoriadne dôležité po tom, ako kedysi najpredávanejšie lietadlo spoločnosti bolo od marca minulého roka do novembra tohto roka uzemnené. Dôvodom boli dve tragické havárie, ktoré nasledovali necelých päť mesiacov po sebe a vyžiadali si takmer 350 obetí. Navyše, do aktivít Boeingu, ako aj ďalších výrobcov lietadiel, zasiahla pandémia nového koronavírusu, ktorá ochromila leteckú dopravu. Preto sa očakáva výrazne nižšia cena, šéf Alaska Airlines Brad Tilden sa však ku konečnej cene vyjadriť odmietol.



Alaska Airlines je piatou najväčšou leteckou spoločnosťou v USA. Vzhľadom na jej finančnú pozíciu by podľa analytikov mala po odznení pandémie patriť k najkonkurencieschopnejším aerolíniám.



(1 EUR = 1,2173 USD)