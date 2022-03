Aerolínie ČSA do konkurzu nepôjdu, zachráni ich Prague City Air

Praha 28. marca (TASR) - Letecká spoločnosť České aerolinie (ČSA) do konkurzu nepôjde. Schôdzka veriteľov súhlasila s tým, že vysoko zadlžené aerolínie sa ozdravia podľa plánu vypracovaného materskou spoločnosťou Smartwings. Ten počíta s vyplatením zabezpečených veriteľov, ktorým aerolínie zaplatia desiatky miliónov korún. Zvyšok veriteľov dostane zhruba 4,6 % z ich pohľadávok. Reorganizačný plán schválili všetci prítomní veritelia, iba pár sa zdržalo. Informuje o tom server iDNES.cz.



Najväčšiu čiastku získajú zabezpečení veritelia Quiver beta a Lufthansa Technik: 55 miliónov Kč (2,23 milióna eur) a zhruba 3,3 milióna Kč. Nezabezpečení veritelia by podľa znaleckého posudku Grant Thornton mali dostať niečo cez 207 miliónov Kč. To je iba zlomok dlhov, ktoré za sebou spoločnosť ČSA, patriaca do skupiny Smartwings, zanechala. Vrátane takmer 17-miliardovej pohľadávky výrobcu lietadiel Airbus to bolo viac než 19 miliárd Kč.



Leteckú spoločnosť ČSA zasiahli dôsledky pandémie nového koronavírusu a dopravca musel zrušiť veľké množstvo spojov. V dôsledku strát už predvlani prepustil zhruba 300 zamestnancov a vlani vo februári firma oznámila úradu práce zámer prepustiť všetkých 430 zamestnancov. V súčasnosti ČSA zamestnávajú zhruba stovku leteckého aj neleteckého personálu a prevádzkujú dve dopravné lietadlá.



Peniaze na vyplatenie veriteľov poskytne nový investor, ktorým sa má podľa schváleného plánu stať nová firma Prague City Air. Tú vlastnia majitelia Smartwings Jiří Šimáně a rodina Vikovcov, teda súčasní spolumajitelia materských Smartwings. Takmer polovičný podiel v ČSA drží čínska štátna spoločnosť CITIC.



(1 EUR = 24,645 CZK)