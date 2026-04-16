< sekcia Ekonomika
Aerolínie EasyJet očakávajú za 1. polrok 2025/2026 zvýšenie straty
Autor TASR
Londýn 16. apríla (TASR) - Britská letecká spoločnosť EasyJet očakáva za 1. polrok súčasného obchodného roka výrazné zvýšenie straty. Dôvodom je rast cien energií počas marca a vyššie rezervy na riešenie právnych sporov. Informovala o tom agentúra Reuters.
„Konflikt na Blízkom východe zvýšil neistotu, čo sa týka nákladov na palivo, ako aj dopytu po letenkách v najbližšom období. Ako sme očakávali, rezervácie leteniek sa oproti minulému obdobiu zmenili a momentálne ich čoraz viac ľudí posúva bližšie k termínu odletu,“ uviedol EasyJet. Rovnako sa menia aj destinácie, pričom dovolenkári mierne redukujú dovolenky vo východnej časti Stredozemného mora a, naopak, ich záujem rastie o dovolenky v západnej časti Stredozemného mora.
Konflikt na Blízkom východe, ktorý vypukol koncom februára po tom, ako USA a Izrael napadli Irán, prudko zvýšil ceny ropy a s nimi aj ceny leteckého paliva. Aerolínie boli následne nútené zvyšovať ceny leteniek, obmedziť plány v oblasti rastu a prehodnotiť pôvodné prognózy.
EasyJet momentálne odhaduje, že za 1. polrok obchodného roka 2025/2026, čo predstavuje obdobie od októbra 2025 do konca marca tohto roka, zaznamená stratu pred zdanením na úrovni 540 miliónov až 560 miliónov libier (620,74 milióna až 643,73 milióna eur). Firma poukázala na dodatočné náklady na palivo počas marca a vyššie rezervy na riešenie právnych sporov.
Na porovnanie, v 1. polroku obchodného roka 2024/2025 vykázali aerolínie stratu 394 miliónov libier. Výsledky za 1. polrok zverejní spoločnosť v druhej polovici mája.
(1 EUR = 0,86993 GBP)
