Aerolínie EasyJet v 1. štvrťroku znížili stratu

Londýn 22. januára (TASR) - Britská letecká spoločnosť EasyJet v stredu oznámila, že v 1. štvrťroku svojho finančného roka 2024/25 znížila svoju stratu. Prispeli k tomu silný dopyt cestujúcich po letoch a dovolenkových balíkoch, ako aj redukcia nákladov na palivo. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Nízkonákladový letecký dopravca vykázal za tri mesiace do konca decembra 2024 stratu pred zdanením vo výške 61 miliónov libier (72,14 milióna eur), čo je pokles o 52 % zo 126 miliónov GBP v rovnakom období predchádzajúceho roka.



Počet cestujúcich medziročne vzrástol o 7 % na 21,2 milióna osôb. Letecká spoločnosť zaznamenala tiež stabilnú obsadenosť, okolo 88 %, čo naznačuje silný dopyt počas tradične rušnej vianočnej sezóny.



K zníženiu straty čiastočne prispeli menšie náklady na palivo, ktoré klesli zhruba o 13 %.



Tržby sa v 1. štvrťroku zvýšili o 13 % na niečo vyše 2 miliardy GBP.



Zisky z dovolenkových balíkov skupiny vzrástli na 43 miliónov GBP, čo je o 12 miliónov GBP viac ako rok predtým.



Spoločnosť EasyJet uviedla, že súčasné trendy v rezerváciách podporujú pozitívny výhľad na celoročné výsledky, pričom jej cieľom je dosiahnuť ročný zisk pred zdanením viac ako 1 miliardu GBP. A to prostredníctvom zvyšovania kapacity a opatrení na úsporu nákladov.



Letecká spoločnosť minulý týždeň oznámila plány na obnovenie letov do a z Tel Avivu od 1. júna po tom, čo bola medzi Izraelom a Hamasom oznámená dohoda o prímerí.



(1 EUR = 0,84553 GBP)