Aerolínie easyJet vykázali v 1. kvartáli stratu

Londýn 25. januára (TASR) - Britské nízkonákladové aerolínie easyJet pokračovali v 1. kvartáli súčasného obchodného roka v strate, jej rozsah však spoločnosť dokázala znížiť o viac než tretinu. Výsledky podporil výrazný rast tržieb, keď príjmy z prepravy cestujúcich vzrástli o takmer 80 %. Firma zároveň uviedla, že za celý obchodný rok očakáva zisk, pričom výsledky by mali prekonať súčasné očakávania trhov. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu RTTNews.



Spoločnosť v stredu oznámila, že za 1. štvrťrok obchodného roka 2022/2023, čo predstavuje obdobie od októbra do konca decembra, zaznamenala stratu pred zdanením na úrovni 133 miliónov libier (150,51 milióna eur). V rovnakom období predchádzajúceho obchodného roka vykázali aerolínie stratu 213 miliónov libier.



Tržby dosiahli 1,47 miliardy libier, čo medziročne predstavuje rast o 83 %. Príjmy z prepravy cestujúcich vzrástli o 78 % a vedľajšie príjmy sa zvýšili o 77 %.



Čo sa týka ďalšieho vývoja, aerolínie easyJet očakávajú postupné zlepšovanie svojej finančnej situácie. Ako dodali, za 1. polrok 2022/2023 by strata pred zdanením mala byť výrazne nižšia než za rovnaké obdobie predchádzajúceho obchodného roka.



Podobne optimistická je letecká spoločnosť aj v súvislosti s vývojom za celý obchodný rok. "Zatiaľ čo naďalej registrujeme neisté vyhliadky svetovej ekonomiky, vzhľadom na súčasný vysoký dopyt po leteckej doprave a pozitívny vývoj v oblasti rezervácií na letnú sezónu očakáva easyJet za celý rok 2022/2023 zisk, pričom ten by mal byť vyšší, než predpokladajú trhy," uviedli aerolínie.



Zároveň zlepšili vyhliadky v oblasti rastu počtu cestujúcich. Spoločnosť pôvodne počítala s rastom ich počtu o 30 %, teraz očakáva rast o 50 %.



(1 EUR = 0,88368 GBP)