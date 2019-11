Aerolínie EasyJet zaznamenali vo finančnom roku 2018/19 pokles zisku

Londýn 19. novembra (TASR) - Britská nízkonákladová letecká spoločnosť EasyJet zaznamenala v uplynulom finančnom roku 2018/19 pokles zisku. Pripísala to slabej dôvere spotrebiteľov.



Aerolínie EasyJet v utorok oznámili, že ich zisk pred zdanením sa za 12 mesiacov do konca septembra 2019 znížil o 3,4 % na 430 miliónov libier (503,93 milióna eur) zo 445 miliónov GBP v predchádzajúcom fiškálnom roku.



Upravený zisk pred zdanením, kľúčový výsledok pre leteckú spoločnosť, ktorý je očistený od jednorazových položiek, klesol na 427 miliónov GBP z 578 miliónov GBP rok predtým.



Tržby EasyJet pritom vzrástli na 6,39 miliardy GBP z 5,90 miliardy GBP, ale príjem na jedno sedadlo klesol o 1,8 % na 60,81 GBP.



Celkový počet cestujúcich sa zvýšil o 8,6 % na 96,1 milióna osôb, no tzv. faktor obsadenosti klesol na 91,5 % z 92,9 % v predchádzajúcom roku.



Predstavenstvo deklarovalo dividendu vo výške 43,9 pence na akciu, čo je menej ako 58,6 pence/akcia v predchádzajúcom roku.



Pokiaľ ide o nový finančný rok, spoločnosť tiež uviedla, že rezervácie na prvú polovicu roka 2019/20 sú upokojujúce.



(1 EUR = 0,85330 GBP)