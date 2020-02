Aerolínie easyJet zrušili viaceré lety, najmä do Talianska

Londýn 28. februára (TASR) - Britská nízkonákladová letecká spoločnosť easyJet v piatok oznámila, že ruší niektoré lety a prijme opatrenia na zníženie nákladov, keďže vypuknutie koronavírusu zasiahlo dopyt v Taliansku a na ďalších európskych trhoch.



Aerolínie uviedli, že zaznamenali výrazné oslabenie dopytu a obsadenosti na severe Talianska, ako aj spomalenie dopytu na ostatných európskych trhoch po náraste prípadov nákazy vírusom Covid-19 na severe Apeninského polostrova. Bude tiež naďalej monitorovať situáciu a prispôsobovať svoj letový program dopytu.



Zrušené sú najmä lety do a z Talianska, spresnila spoločnosť easyJet. Uviedla tiež, že je ešte príliš skoro odhadnúť, aký vplyv bude mať koronavírus na jej výhľad v tomto roku, keďže kľúčová je letná sezóna.



Medzitým sa chce sústrediť na dosiahnutie prevádzkovej efektívnosti a úsporu nákladov. Počíta pritom so škrtmi v administratíve, pozastavením náboru a so znížením výdavkov vrátane kapitálových a odložením projektov, ktoré nie sú dôležité.



Aerolínie easyJet tiež uviedli, že v lete 2020 plánujú prerozdeliť lietadlá v rámci svojich základní, aby maximalizovali možnosti príjmu.