Aerolínie Emirates sa vrátili k zisku, dosiahol rekordnú úroveň

Dubaj 10. novembra (TASR) - Letecká spoločnosť Emirates zo Spojených arabských emirátov (SAE) sa v prvom polroku súčasného obchodného roka vrátila po minuloročnej strate k zisku, pričom zisk zaznamenal rekord vyše jednej miliardy USD. Výsledky aerolínií podporilo ukončenie prísnych protipandemických obmedzení v mnohých krajinách sveta a výrazné zvýšenie záujmu o medzinárodné lety, v dôsledku čoho tržby spoločnosti vyskočili viac než dvojnásobne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Ako vo štvrtok uviedla spoločnosť Emirates Group, ktorá je materskou firmou aerolínií, za prvých šesť mesiacov obchodného roka 2022/2023, čo predstavuje obdobie od apríla do konca septembra, dosiahli aerolínie Emirates rekordný zisk štyri miliardy dirhamov. V prepočte to predstavuje 1,09 miliardy USD (1,09 miliardy eur). V rovnakom období predchádzajúceho obchodného roka zaznamenali Emirates stratu na úrovni 5,8 miliardy dirhamov.



Tržby za prvý polrok dosiahli 50,1 miliardy dirhamov. Medziročne to znamená rast o 131 %.



Emirates Group zároveň uviedla, že počet zamestnancov zvýšila o 10 %. V súčasnosti tak spoločnosť zamestnáva viac než 93.890 ľudí. Počet zamestnancov sa zvýšil, ako v rámci aerolínií Emirates, tak aj v rámci divízie letiskových služieb Emirates Group.



Aj táto divízia zaznamenala v prvom polroku výrazné zvýšenie zisku. Podľa Emirates Group zisk dosiahol 236 miliónov dirhamov, zatiaľ čo v rovnakom období minulého roka to bolo 85 miliónov dirhamov.



(1 EUR = 1,0039 USD)