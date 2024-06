Aerolínie expandujú v Indii, mala by patriť medzi top trhy

Naí Dillí 14. júna (TASR) - Svetové letecké spoločnosti plánujú výraznú expanziu na indickom trhu. Očakávajú, že práve India sa v nasledujúcich rokoch stane jedným z najlákavejších trhov v oblasti leteckej dopravy a cestovného ruchu. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na odhady analytikov a zástupcov leteckého sektora.



Indická vláda odhaduje, že domáci trh v oblasti leteckej dopravy sa do konca tohto desaťročia zdvojnásobí. Z rekordného počtu 152 miliónov pasažierov v minulom roku by sa ich malo v rámci Indie koncom tejto dekády prepraviť približne 300 miliónov. Navyše, ešte rýchlejšie by mal rásť indický trh s medzinárodnými letmi. Ako ukazujú odhady spoločnosti pre prieskum trhu CAPA India, oproti vlaňajším 64 miliónom pasažierov by ich počet mal v roku 2030 vzrásť približne na 160 miliónov.



Veľké očakávania sa odrazili na plánoch zahraničných leteckých spoločností, ako aj dvoch najväčších indických aerolínií - Air India patriacej Tata Group a nízkonákladovej IndiGo. Firmy zadali rekordné objednávky na stovky nových lietadiel, ktorých väčšinu by mali dostať v nasledujúcich 10 rokoch.



Očakáva sa, že celková indická letecká flotila by do roku 2030 mala vzrásť na viac než 1500 strojov. V súčasnosti predstavuje približne 700 lietadiel. Trh tak na lukratívnosti získava aj pre medzinárodné lízingové spoločnosti.



Pod očakávaný rast indického leteckého trhu sa podľa analytikov nemalou mierou podpisuje indická diaspóra. Tá predstavuje 35 miliónov ľudí žijúcich najmä v Severnej Amerike, Európe a Južnej Afrike.