Aerolínie KLM plánujú do konca roka 2021 zrušiť do 5000 miest

Amsterdam 31. júla (TASR) - Holandské aerolínie KLM plánujú zrušiť v priebehu nasledujúceho roka až 5000 pracovných miest. Ako informovali, zníženie počtu pozícií je súčasťou reštrukturalizácie, v rámci ktorej spoločnosť reaguje na pokles dopytu po leteckej doprave v dôsledku pandémie nového koronavírusu.



Aerolínie, ktoré sú súčasťou leteckej spoločnosti Air France-KLM, v piatok uviedli, že do konca roka 2021 by mali znížiť počet pracovných miest o 4500 až 5000. Informovala o tom agentúra DPA. V súčasnosti firma zamestnáva okolo 33.000 ľudí.



Približne 3500 miest by sa malo znížiť prostredníctvom dobrovoľného odchodu a neobnovenia dočasných pracovných zmlúv. KLM však zároveň upozornili, že v prípade zostávajúcich zhruba 1500 pracovných miest bude potrebné nájsť "alternatívne riešenia," pričom 500 pozícií sa týka pozemného personálu, 300 pozícií palubného personálu, ďalších 300 miest pilotov a zhruba 400 pozícií by sa malo zrušiť v divíziách KLM a na rôznych pozíciách v rámci skupiny Air France-KLM.



Holandská letecká spoločnosť uviedla, že musela pristúpiť aj k takýmto opatreniam. Ako dodala, aj keď postupne zvyšuje počty letov, objem tržieb je v porovnaní s očakávaniami stále nízky.