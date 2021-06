Aerolínie Norwegian Air vyhodili šéfa, nahradí ho G. Karlsen

Oslo 21. júna (TASR) - Nórska letecká spoločnosť Norwegian Air vyhodila svojho šéfa Jacoba Schrama. Jeho pozíciu prevezme finančný riaditeľ spoločnosti Geir Karlsen, ktorý viedol reštrukturalizáciu aerolínií, čo Norwegian Air zachránilo pred kolapsom.



Ako uviedol denník Financial Times, letecká spoločnosť v pondelok oznámila, že správna rada v nedeľu 20. júna odhlasovala ukončenie spolupráce so Schramom v pozícii výkonného riaditeľa. Zároveň rozhodla, že funkciu s okamžitou platnosťou prevezme Karlsen.



Rada zároveň riešila problém odstupného pre Schrama, ktorý sa pre agentúru Reuters vyjadril, že "rozhodnutie správnej rady bolo pre neho obrovským prekvapením". Aj keď sa členovia rady usilovali znížiť Schramovo odstupné na, ako uviedli, "úroveň odzrkadľujúcu zmeny v leteckom priemysle", bývalý šéf si nakoniec odnesie sumu na úrovni dvoch ročných platov. To znamená 14 miliónov nórskych korún (1,36 milióna eur).



Karlsen, ktorý pôsobil v pozícii finančného riaditeľa od apríla 2018, bol kľúčovou postavou v reštrukturalizácii spoločnosti. Tá ukončila biznis firmy v oblasti diaľkových letov a zoštíhlila Norwegian Air na spoločnosť, ktorá sa zameriava na severské a európske linky. V roku 2019 Karlsen počas piatich mesiacov viedol aerolínie po tom, ako z pozície šéfa odstúpil ich zakladateľ Björn Kjos.



Správna rada sa k podrobnostiam o prepustení Jacoba Schrama odmietla vyjadriť, čo sa však týka jeho nástupcu, informovala, že je to správne rozhodnutie. "Geir Karlsen bol tým, ktorý úspešne viedol finančnú rekonštrukciu aerolínií," povedal predseda správnej rady spoločnosti Svein Harald Oygard a podľa neho je Karlsen najlepšou voľbou pre budúcnosť Norwegian Air.



Základný plat nového šéfa bude 4,5 milióna NOK ročne, čo je rovnaký plat, aký dostával ako finančný riaditeľ. Plat tak bude mať o 2,5 milióna NOK nižší než jeho predchodca. K tomu bude mať nárok na odmeny, ktoré budú závisieť od výsledkov firmy.



(1 EUR = 10,2868 NOK)