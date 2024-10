Aerolínie Norwegian Air vykázali pokles zisku

Oslo 25. októbra (TASR) - Nórska letecká spoločnosť Norwegian Air zhoršila výhľad zisku na tento rok. Výsledky za 3. kvartál boli totiž horšie než pred rokom, navyše, zaostali za očakávaniami trhov. Spoločnosť okrem toho počíta v budúcom roku so spomalením rastu prepravnej kapacity, čo je dôsledok meškania dodávok nových lietadiel. Informovala o tom agentúra Reuters.



Aerolínie v piatok uviedli, že za 3. kvartál zaznamenali prevádzkový zisk na úrovni 2,13 miliardy nórskych korún (180,21 milióna eur). Oproti rovnakému obdobiu minulého roka to znamená pokles o 2 %, navyše, výsledky nesplnili očakávania trhov. Tie počítali s rastom zisku na 2,33 miliardy NOK.



Nórska firma poukázala na vyššie náklady, najmä tie nezahrnujúce náklady na palivá. Zvýšili sa pracovné náklady a náklady na údržbu strojov a nepriaznivo sa vyvíjali aj kurzové vplyvy.



Letecká spoločnosť zároveň uviedla, že na budúci rok očakáva slabší rast prepravnej kapacity. Za tento rok odhaduje jej rast na úrovni 13 %, v budúcom roku to však bude menej. Hlavným dôvodom je meškanie dodávok lietadiel od amerického výrobcu Boeing, ktorý najnovšie rieši štrajk 33.000 zamestnancov.



V reakcii na najnovšie výsledky a situáciu na trhu spoločnosť Norwegian Air upravila odhad vývoja prevádzkového zisku na tento rok. Najnovšie očakáva, že dosiahne od 2,1 miliardy do 2,4 miliardy NOK. Je to ďalšie zhoršenie prognózy, keďže tú zredukovala firma už v júli, a to na 2,1 miliardy až 2,6 miliardy NOK.



(1 EUR = 11,8195 NOK)