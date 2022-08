Aerolínie Qantas rozšíria nákladnú flotilu, dôvodom sú online nákupy

Canberra 15. augusta (TASR) - Austrálska letecká spoločnosť Qantas Airways plánuje rozšíriť svoju flotilu nákladných lietadiel na domácich linkách o šesť konvertovaných airbusov. Cieľom je zvýšiť kapacitu v nákladnej preprave, čím spoločnosť reaguje na zvýšenie dopytu v oblasti online nákupov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Aerolínie v pondelok uviedli, že šesť airbusov A321 postupne nahradí päť starších boeingov 737. Lietadlá od európskeho Airbusu plánuje austrálska spoločnosť nechať konvertovať z lietadiel určených na osobnú prepravu na nákladné stroje, pričom firma by ich mala získať v období od začiatku roka 2024 do polovice roka 2026.



Spoločnosť Singapore Technologies Engineering, ktorá patrí k najväčším firmám na konverziu lietadiel A321 z osobných na nákladné, minulý týždeň uviedla, že dopyt po úprave strojov je stále vysoký. Objednávky v prípade tohto modelu má zabezpečené až do konca roka 2025.



Nové nákladné lietadlá by mali rozšíriť súčasnú flotilu A321 v Qantas Airways na deväť a výraznejšie tak zvýšiť prepravnú kapacitu. Lietadlo A321 je schopné prepraviť 23 ton nákladu, čo je o deväť ton viac než prepraví boeing 737.