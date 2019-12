Aerolínie Qatar Airways majú záujem o podiel v nemeckej Lufthanse

Dauha 2. decembra (TASR) - Katarské aerolínie Qatar Airways majú záujem o podiel v najväčšej nemeckej leteckej spoločnosti Lufthansa. Uviedol to cez víkend šéf katarských aerolínií Akbar al-Bakír.



Ako povedal v nedeľu (1. 12.) počas návštevy premiéra Dolného Saska Stephana Weila v hlavnom meste Kataru Dauha, ak sa naskytne možnosť investovať do Lufthansy, Qatar Airways by mali záujem. Zároveň dodal, že ako prvý krok si vie predstaviť partnerstvo, uviedla agentúra DPA.



Podľa šéfa katarských aerolínií, ktoré sú v rukách štátu, je Nemecko pre leteckú spoločnosť významná krajina, ako z pohľadu leteckých služieb, tak pre rozvoj turizmu. Qatar Airways už získali podiely vo viacerých leteckých spoločnostiach. Menšinové podiely vlastnia napríklad v Cathay Pacific, China Southern Airlines, ako aj v spoločnosti IAG, ktorá je vlastníkom British Airways a španielskej Iberie.



Qatar Airways sa k informáciám DPA nevyjadrili, Lufthansa však reagovala, a to odmietavo. "Lufthansa nebola v Nemecku sprivatizovaná preto, aby bola potom v Katare znárodnená," povedal hovorca nemeckej leteckej spoločnosti, poukazujúc tým na vplyv štátu na chod aerolínií. Navyše, generálny riaditeľ Lufthansy Carsten Spohr opakovane kritizoval letecké spoločnosti z Blízkeho východu, okrem Qatar Airways aj Emirates a Etihad Airways, za finančnú podporu zo strany ich vlád, ktorú označil za neférové štátne dotácie.