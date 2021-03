Aerolínie Smartwings získali úver za 2 miliardy českých korún

Praha 26. marca (TASR) - Česká letecká spoločnosť Smartwings dostala úver vo výške 2 miliardy Kč (76,68 milióna eur) so šesťročnou splatnosťou. Cieľom je zmiernenie dôsledkov pandémie nového koronavírusu. Úver poskytne spoločnosti štvorica bánk, pričom podľa aerolínií je zabezpečený ručením Exportnej garančnej a poisťovacej spoločnosti (EGAP), informoval server iDNES.cz.



Za ručenie zaplatí Smartwings spoločnosti EGAP, teda štátu, takmer 200 miliónov Kč. Úver leteckej spoločnosti poskytnú banky UniCredit Bank, Komerční banka, Československá obchodní banka a Česká spořitelna. Súčasťou transakcie je aj dohodnutá finančná podpora od českých akcionárov, najmä od spoločnosti Unimex Group. Reštrukturalizačné opatrenia vrátane podpory od lízingových spoločností prinesú Smartwings ďalších zhruba 5 miliárd Kč.



V dôsledku pandémie zaznamenala letecká spoločnosť mimoriadny pokles príjmov. Situáciu firma riešila ochranným moratóriom s podporou veriteľov. To bolo ukončené práve v piatok.



"Čerpanie pôžičky dokončuje proces moratória a umožňuje spoločnosti Smartwings pokračovať v prevádzke v nasledujúcom období," povedal predseda predstavenstva Smartwings Jiří Šimáně.



Aerolínie patria k významným firmám na trhu charterovej leteckej prepravy v regióne strednej Európy. Okrem Českej republiky pôsobí spoločnosť v Poľsku, Maďarsku, na Slovensku, ale aj vo Francúzsku a na Kanárskych ostrovoch.



Spoločnosť uviedla, že Česká republika je jedinou krajinou Európy, ktorá pre leteckú dopravu nepripravila žiadny program podpory. V dôsledku pandémie nového koronavírusu a s tým spojených obmedzení musela skupina Smartwings prepustiť zhruba 600 zamestnancov a pristúpiť k viacerým reštrukturalizačným opatreniam. Aj vďaka úveru by však teraz mala byť pripravená na nadchádzajúcu letnú sezónu.



(1 EUR = 26,081 CZK)