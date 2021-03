Aerolínie Swiss plánujú oznámiť ďalšiu redukciu pracovných miest

Bern 28. marca (TASR) - Švajčiarska letecká spoločnosť Swiss, divízia nemeckých aerolínií Lufthansa, by mala v 2. štvrťroku oznámiť ďalšiu redukciu pracovných miest. Uviedol to pre nedeľník SonntagsBlick šéf spoločnosti Dieter Vranckx.



Vlani v októbri Swiss oznámila, že v najbližších dvoch rokoch bude pre situáciu na trhu musieť zrušiť pravdepodobne 1000 pozícií. Spoločnosť zamestnáva zhruba 9000 ľudí. "Z oznámeného počtu sme do konca roka 2020 zrealizovali polovicu," povedal Vranckx. "Koľko ďalších pozícií budeme musieť potenciálne zrušiť, budeme schopní oznámiť až v 2. štvrťroku. Zatiaľ situáciu stále analyzujeme," dodal.



Podobne ako ďalšie letecké spoločnosti, aj Swiss očakáva do budúcnosti menej obchodných ciest. Počíta sa s tým, že po odznení krízy budú firmy vo väčšej miere využívať videokonferencie, ktoré sa osvedčili počas pandémie.



Vranckx predpokladá, že biznis aerolínií Swiss bude v lete dosahovať zhruba 65 % z predkrízovej úrovne. Spoločnosť plánuje odskúšať digitálne testovacie a vakcinačné pasy vrátane pasu pripravovaného Medzinárodným združením leteckých dopravcov (IATA) a takzvaného zeleného pasu Európskej únie, od 1. apríla na linke Zürich-Londýn. Očakáva však, že aj ľudia, ktorí ešte nebudú zaočkovaní, budú môcť cestovať, keďže záujem o vakcíny je, mnohí však musia na zaočkovanie čakať.