Aerolínie v Británii zvýšili počet zrušených letov na mesiac máj
Autor TASR
Londýn 12. mája (TASR) - Aerolínie v Británii zvýšili počet letov, ktoré sa tento mesiac rozhodli zrušiť. Dôvodom sú vysoké ceny leteckého paliva a obavy z jeho nedostatku. Poukázali na to aktualizované údaje analytickej spoločnosti Cirium, ktoré zverejnila agentúra DPA.
Podľa v utorok zverejnených údajov spoločnosti Cirium zrušili aerolínie na máj celkovo 296 odletov z britských letísk. Z celkového počtu to predstavuje 0,75 %. Ešte pred šiestimi dňami však letecké spoločnosti mali na mesiac máj zrušených z britských letísk 120 odletov.
V ďalších mesiacoch sú však plánované redukcie do veľkej miery limitované. Napríklad počet odletov z britských letísk v mesiaci jún je momentálne o 48 nižší než pred týždňom, zatiaľ čo v júli je to o 31 menej a v auguste o štyri menej, než aerolínie uviedli pred týždňom.
Cena leteckého paliva sa od začiatku vojny na Blízkom východe zvýšila na viac než dvojnásobok. Dôvodom je pokračujúce blokovanie Hormuzského prielivu, ktorým sa prepravuje približne pätina svetovej produkcie ropy. Hormuzský prieliv začal blokovať Irán potom, ako ho 28. februára napadli Spojené štáty a Izrael.
V reakcii na túto situáciu viaceré aerolínie upravili svoje letové plány. Napríklad najväčšia letecká spoločnosť v Európe Lufthansa v apríli oznámila, že v nasledujúcich šiestich mesiacoch zruší zhruba 20.000 letov. Vývoj na trhu ovplyvnil aj aerolínie Air France-KLM a škandinávsku spoločnosť SAS.
