Aerolínie v USA prepravili v júni trojnásobne viac ľudí ako vlani

Washington 17. augusta (TASR) - Americké letecké spoločnosti prepravili v júni 2021 trojnásobne viac cestujúcich ako v rovnakom mesiaci vlani, ale stále o 21 % menej ako pred vypuknutím pandémie nového koronavírusu. Oznámilo to v utorok americké ministerstvo dopravy.



Presnejšie, aerolínie v USA prepravili v júni tohto roka 66,4 milióna cestujúcich. To bolo o 9,2 milióna viac ako v máji, keď prepravili 57,2 milióna pasažierov.



Ale v porovnaní s júnom 2019 bol počet cestujúcich na domácich linkách nižší o 17 %, zatiaľ čo na medzinárodných linkách klesol o 45 %.



Úrad pre bezpečnosť dopravy zase v utorok informoval, že za sedem dní do pondelka 16. augusta prešlo cez kontroly na letiskách o 22 % menej ľudí ako v rovnakom období 2019, teda pred pandémiou.



Skupina Airlines for America, ktorá združuje leteckých dopravcov v USA, k tomu dodala, že americké letecké spoločnosti prevádzkujú o 17 % menej domácich letov oproti roku 2019 a o 35 % menej medzinárodných letov. V dôsledku toho sú súčasné priemerné ukazovatele obsadenosti lietadiel na úrovni 89 % totožné s úrovňami pred pandémiou.



Americká administratíva zatiaľ nezrušila cestovné obmedzenia, ktoré bránia vstupu obyvateľov z veľkej časti sveta na územie USA, vrátane občanov Číny, Indie, Iránu, Južnej Afriky, Brazílie, Spojeného kráľovstva aj veľkej časti Európy.



Minulý týždeň letecká spoločnosť Southwest Airlines varovala, že šírenie variantu delta ochorenia COVID-19 zasiahlo rezervácie a zvýšilo počet zrušených letov, čo oslabilo jej šance na zisk v súčasnom štvrťroku.