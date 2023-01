Aerolínie Wizz Air sa v 3. kvartáli 2022/2023 vrátili k zisku

Budapešť 26. januára (TASR) - Nízkonákladová letecká spoločnosť Wizz Air sa v 3. kvartáli súčasného obchodného roka vrátila k zisku, keď jej tržby vzrástli viac než dvojnásobne. Výsledky spoločnosti podporil výrazný rast počtu prepravených cestujúcich. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.



Wizz Air vo štvrtok oznámila, že za 3. kvartál 2022/2023, čo predstavuje obdobie od októbra do konca decembra, dosiahla čistý zisk 38,2 milióna eur. V rovnakom období predchádzajúceho obchodného roka zaznamenala spoločnosť stratu vo výške 264,9 milióna eur.



V prípade prevádzkových výsledkov zotrvali aerolínie v strate, jej objem sa však výrazne znížil. Zatiaľ čo v 3. kvartáli 2021/2022 zaznamenala spoločnosť Wizz Air prevádzkovú stratu 213,6 milióna eur, za skončený 3. kvartál 2022/2023 dosiahla táto strata 155,5 milióna eur.



Čo sa týka straty pred úrokmi, daňami, odpismi a amortizáciou, tá dosiahla 2,8 milióna eur. Pred rokom predstavovala 87,5 milióna eur.



Tržby Wizz Air sa v 3. kvartáli 2022/2023 zvýšili o 123,2 % na 911,7 milióna eur. Nahor ich posunul zvýšený dopyt po leteckej doprave v porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška. Spoločnosť prepravila za október až december 12,4 milióna cestujúcich. Oproti 3. štvrťroku 2021/2022 to znamená zvýšenie o 59,1 %.



Vzrástla aj vyťaženosť lietadiel aerolínií. Dosiahla 87,3 %, pričom pred rokom predstavovala 77,1 %.



Čo sa týka vyhliadok za celý obchodný rok 2022/2023, šéf spoločnosti Wizz Air József Váradi povedal, že aerolínie očakávajú ešte stratu, za obchodný rok 2023/2024 by sa však už firma mala vrátiť k celoročnému zisku. Podmienkou však je, že nedôjde k opätovnému zhoršeniu pandemickej situácie, alebo k zhoršeniu v geopolitickej oblasti.