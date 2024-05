Aerolínie Wizz Air sa v minulom obchodnom roku vrátili k zisku

Budapešť 23. mája (TASR) - Nízkonákladové aerolínie Wizz Air sa po troch stratových rokoch vrátili v obchodnom roku 2023/2024 k zisku. Výsledky podporil výrazný rast počtu prepravených cestujúcich napriek tomu, že počas roka situáciu aerolínií komplikovali nepriaznivé udalosti, ako rušenie letov do krajín Blízkeho východu po vypuknutí konfliktu medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu spravodajskej televízie CNBC.



Spoločnosť Wizz Air oznámila, že za obchodný rok 2023/2024, ktorý sa skončil v marci, dosiahla čistý zisk 365,9 milióna eur. Na porovnanie, v predchádzajúcom obchodnom roku vykázala stratu 535,1 milióna eur. Výsledky výrazne prekonali očakávania zisku v hodnote 350,8 milióna eur.



Prevádzkový zisk dosiahol 437,9 milióna eur oproti prevádzkovej strate na úrovni 466,8 milióna eur za predchádzajúci obchodný rok. Tržby ukončili obchodný rok 2023/2024 na úrovni 5,07 miliardy eur. Oproti predchádzajúcemu obchodnému roku to znamená rast o vyše 30 %.



Výsledky podporil zvýšený dopyt po leteckej preprave. Počet prepravených cestujúcich spoločnosťou Wizz Air vzrástol v minulom obchodnom roku o 21,4 % na 62 miliónov a príjmy z predaja leteniek dosiahli 2,80 miliardy eur, čo predstavuje rast o 38,5 %.



K návratu do plusových čísiel sa spoločnosť dostala napriek viacerým komplikáciám počas roka. K tým patrilo vypuknutie konfliktu medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas, v dôsledku ktorého Wizz Air musel rušiť lety na Blízky východ, ďalej kontrola motorov, pre ktorú spoločnosť uzemnila časť svojich lietadiel, a štrajky letových dispečerov.



V obchodnom roku 2024/2025 spoločnosť počíta s ďalším rastom čistého zisku, keďže počas letných mesiacov očakáva ešte vyšší dopyt po leteckej preprave. Zisk odhaduje v rozmedzí od 500 miliónov do 600 miliónov eur.