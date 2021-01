Aerolinky Smartwings plánujú nasadiť prvý Boeing 737 MAX vo februári

Praha 27. januára (TASR) - Český letecký dopravca Smartwings plánuje vrátiť všetkých sedem lietadiel Boeing 737 MAX do komerčnej prevádzky najneskôr do leta. Prvé z nich by malo vzlietnuť už počas februára. Spoločnosť to oznámila po rozhodnutí Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (EASA), ktorá v stredu povolila návrat lietadiel Boeing 737 MAX v Európe do prevádzky.



"Budeme postupovať podľa požiadaviek EASA. Prvé lietadlo 737 MAX máme v pláne nasadiť do komerčnej prevádzky ešte vo februári," povedala pre server Lidovky.cz hovorkyňa Smartwings Group Vladimíra Dufková. Pred uvedením do prevádzky firma v prípade každého lietadla uskutoční skúšobný let.



"Do začiatku letnej sezóny chceme postupne uviesť do prevádzky všetkých sedem lietadiel 737 MAX," doplnila Dufková. "Primárne ich plánujeme nasadzovať na linky na Kanárske ostrovy, Madeiru, do Spojených arabských emirátov, Ománu, na Kapverdy a ďalšie," uviedla hovorkyňa s tým, že jedno lietadlo českú bázu opustí a bude lietať z Tel Avivu na Tenerife, do Lisabonu a Marrákeša.