AFP: V prípade sankcií voči Rusku by EÚ mala väčšie škody ako USA

Brusel 26. januára (TASR) - Európska únia môže stratiť viac ako Spojené štáty v prípade zavedenia tvrdých sankcií na Rusko, ak sa vyhrotí kríza s Ukrajinou. Uviedla to v stredu tlačová agentúra AFP.



Agentúra oslovila riaditeľa Bruegelovho inštitútu v Bruseli Guntrama Wolffa, ktorý skonštatoval, že "Európa by bola oveľa viac vystavená" tejto situácii ako USA, pretože geografická blízkosť zohráva úlohu pri zavedení ekonomických sankcií a zhoršení bezpečnostnej situácie.



AFP upozornila, že aj napriek európskym sankciám zavedeným po anexii Krymu v roku 2014 je Rusko piatym najväčším exportným trhom pre EÚ - za prvých 11 mesiacov roku 2021 išlo o obrat v hodnote 81,5 miliardy eur. Tieto údaje potvrdzuje aj Eurostat, podľa ktorého Rusko bolo vlani po Číne a USA tretím najväčším exportérom do EÚ s tovarmi v hodnote 142 miliárd eur.



"Tento obchodný vzťah je pre nás dôležitý," priznala predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová minulý týždeň počas vystúpenia na Svetovom ekonomickom fóre v Davose. Šéfka eurokomisie to zmienila s odkazom na napätie na rusko-ukrajinských hraniciach a zdôraznila, že tento obchodný vzťah je dôležitejší pre Rusko, pre ktoré je EÚ hlavným obchodným partnerom a aj najväčším investorom.



"Priestor na manévrovanie nie je taký istý pre Európu ako pre Spojené štáty," uviedol pre AFP Olivier Dorgans, právnik špecializujúci sa na ekonomické sankcie z nadnárodnej právnickej kancelárie Ashurst LLP. Spresnil, že pre EÚ vzniká riziko "samosankcionovania sa", ak uvalí tvrdé sankcie na Rusko.



Najviditeľnejšie by sa to prejavilo na cenách plynu, najmä počas zimnej sezóny, ak by sa Moskva po prípadných sankciách rozhodla dodávky plynu stopnúť alebo obmedziť. Rusko zaisťuje viac ako 40 % plynu dovážaného do EÚ. Guntram Wolff upozornil, že krajiny EÚ majú zásoby plynu iba na niekoľko týždňov spotreby a po ich vyčerpaní bolo by ťažké vykompenzovať stratu ruského plynu dodávkami plynu z Kataru alebo od iných producentov. Spojené štáty už naznačili, že podnikajú kroky na ochranu európskych dodávok plynu, v hre sú najmú dodávky z Kataru.



Ďalším veľkým problémom v prípade sankcií tvrdších ako tých z roku 2014, ak Rusko napadne Ukrajinu, bude ruský finančný sektor. Američania by mohli zakázať dolárové transakcie alebo vylúčiť Moskvu zo SWIFT, medzinárodného bankového systému založeného v roku 1973, do ktorého je zapojených 300 ruských bánk a inštitúcií.



Odpojenie od SWIFT by podľa AFP vážne zasiahlo záujmy firiem obchodujúcich s Ruskom. Nemecko, ktoré má silné ekonomické vzťahy s Ruskom, nie je veľkým zástancom tohto typu sankcií.



Dorgans v tejto súvislosti uviedol, že aby sa európske firmy vyhli nečakaným "ekonomickým otrasom", nový balík sankcií by nepotrestal všetky ruské banky, ale na začiatku iba tie, ktoré majú najbližšie ku kruhom prezidenta Vladimira Putina. Sankcie by podľa Dorgansa nemali byť cielené ani na ruský plynárenský sektor, ten je príliš dôležitý pre Európu, ale skôr na ropný sektor.



"Ak sa Spojené štáty rozhodnú konať na vlastnú päsť, dosah amerických ekonomických sankcií za ich hranicami bude taký silný, že hlavní hráči EÚ, či už bankovníctvo, alebo energetika, budú nútení sa tomu podriadiť," opísal situáciu Dorgans.



Ministri zahraničných vecí EÚ, ktorí sa stretli v pondelok v Bruseli, mali priamy telefonický kontakt so šéfom americkej diplomacie Antonym Blinkenom. Hovorili aj o možných sankciách, zatiaľ nešpecifikovaných, s tým, že je snaha v tejto oblasti koordinovať svoje kroky a záujmy.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)