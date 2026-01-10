< sekcia Ekonomika
AFP:Írski poľnohospodári protestovali proti dohode medzi EÚ a Mercosur
Autor TASR
Dublin 10. januára (TASR) - Niekoľko tisíc írskych poľnohospodárov v sobotu protestovalo proti obchodnej dohode Európskej únie (EÚ) s juhoamerickým zoskupením Mercosur. K demonštráciám došlo len deň po tom, ako členské štáty EÚ dohodu schválili napriek odporu niekoľkých krajín. Upozornila na to agentúra AFP, píše TASR.
Dohodu v piatok najprv podporil v takzvanom indikatívnom hlasovaní Výbor stálych zástupcov (COREPER) tvorený veľvyslancami členských štátov pri EÚ. Následne prebehla takzvaná písomná procedúra. Na schválenie dohody bola potrebná kvalifikovaná väčšina štátov. Podporilo ju 21 krajín, proti boli zástupcovia Francúzska, Poľska, Maďarska, Rakúska a Írska; Belgicko sa zdržalo.
Obchodná dohoda s Mercosurom sa pripravovala 25 rokov. Jej schválenie sa očakávalo už vlani v decembri, no hlasovanie bolo odložené najmä pre výhrady Francúzska a Talianska.
Poľnohospodári sa v reakcii na uzavretie obchodnej dohody zhromaždili aj v piatok v Poľsku, vo Francúzsku aj v Belgicku.
AFP vysvetľuje, že v rámci dohody by sa do EÚ dovážali poľnohospodárske produkty a nerasty, zatiaľ čo blok by vyvážal stroje, chemikálie a lieky s nižšími clami. Mnohí európski poľnohospodári sa teda obávajú, že ich živobytie ohrozí prílev lacnejších tovarov.
Mercosur aktuálne zahŕňa Argentínu, Brazíliu, Paraguaj, Uruguaj a Bolíviu. Členstvo Venezuely je od roku 2017 pozastavené. Bolívia zatiaľ nie je súčasťou dohody s EÚ.
Obchodná dohoda s EÚ bude podpísaná 17. januára v Paraguaji. Podľa EK vytvorí najväčšiu zónu voľného obchodu na svete, ktorá bude pokrývať trh s viac ako 700 miliónmi spotrebiteľov.
