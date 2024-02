Africká banka: Ekonomika Afriky rástla vlani slabšie, než sa čakalo

Johannesburg 17. februára (TASR) - Ekonomický rast afrických krajín sa v minulom roku spomalil výraznejšie, než sa pôvodne čakalo. Uviedla to Africká rozvojová banka (AfDB), ktorá však zároveň dodala, že tento rok očakáva zrýchlenie tempa rastu vo všetkých regiónoch kontinentu s výnimkou centrálnej Afriky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



AfDB oznámila, že ekonomika afrického kontinentu vzrástla v minulom roku o 3,2 %, zatiaľ čo v roku 2022 rast dosiahol 4,1 %. Ako dôvod banka uviedla politickú nestabilitu a spomalenie rastu čínskej ekonomiky, ktoré ešte zvýraznili šoky spôsobené ochorením Covid-19 a vojnou Ruska na Ukrajine.



Tempo rastu v minulom roku tak bolo slabšie, než AfDB predpokladala ešte koncom minulého roka. V novembrovej prognóze uvádzala za rok 2023 rast africkej ekonomiky o 3,4 %. "Externé šoky, ktoré ovplyvňovali vývoj afrických krajín od roku 2020, sa negatívne odrazili na tempe rastu, pričom dôsledky budú dlhodobé," dodala AfDB v najnovšej správe.



Aj napriek spomínaným šokom však až 15 afrických štátov dokázalo zaznamenať vlani hospodársky rast nad 5 %. Medzi nimi boli štáty ako Etiópia, ktorá reštrukturalizuje svoj zahraničný dlh, Pobrežie Slonoviny, Kongo, Maurícius a Rwanda.



Čo sa týka odhadov na tento rok, AfDB odhaduje zrýchlenie rastu pre všetky regióny až na centrálnu Afriku. Z jednotlivých regiónov počíta s najslabším tempom rastu na juhu kontinentu, a to na úrovni 2,2 %. Dôvodom je dlhodobo slabý rast Južnej Afriky, kľúčovej ekonomiky južného regiónu. Pri tej AfDB predpokladá rast o 1,1 % po tom, ako v minulom roku vzrástla o 0,8 %. Naopak, východná oblasť Afriky by mala zaznamenať tento rok rast o 5,7 %.



Najväčšia ekonomika v západnej Afrike, Nigéria, by mala podľa AfDB zaznamenať tento rok rast o 2,9 %. V porovnaní s tempom jej rastu v minulom roku tak banka očakáva zrýchlenie o 0,4 percentuálneho bodu. Naopak, v prípade Egypta počíta banka so spomalením rastu zo 4 % v roku 2023 na 3,7 %. Ako dôvod AfDB uviedla vysokú infláciu a pokračujúci nedostatok devízových rezerv.