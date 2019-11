Africký mor je lokalizovaný naďalej len v okrese Michalovce a Trebišov

Bratislava 19. novembra (TASR) - Africký mor ošípaných (AMO) je na území Slovenskej republiky naďalej lokalizovaný len v dvoch okresoch - Trebišov a Michalovce. "K dnešnému dňu môžeme potvrdiť 22 prípadov u diviaka a 11 prípadov v chove domácich ošípaných," uviedol Daniel Hrežík z odboru komunikácie a marketingu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.



Na území SR podľa neho naďalej pokračuje intenzívny lov diviačej zveri. Spolupráca s poľovníkmi je podľa jeho slov na dobrej úrovni, rovnako ako plnenie opatrení. Od začiatku sezóny poľovníci znížili stavy diviačej zveri už o viac ako 45.269 kusov (ks), čo je oproti minulému roku viac o 12.755 ks. "Nakoľko je šírenie AMO - v porovnaní s okolitými krajinami a s ohľadom na charakter tejto nákazy - minimálne, opätovne môžeme konštatovať, že zvolené veterinárne opatrenia sú účinné a správne," podčiarkol.



"Od 19. augusta 2019 neevidujeme nový prípad AMO v chove domácich ošípaných. Ak sa do konca novembra nič nezmení, SR bude žiadať Európsku komisiu o zrušenie takzvanej infekčnej oblasti pre ošípané," avizoval.



Hrežík upozornil, že situácia za hranicami Slovenska je však oveľa horšia a naďalej pribúdajú nové prípady. V okolitých krajinách len v tomto kalendárnom roku zaznamenali už viac ako 5200 potvrdených prípadov AMO u diviačej zveri. Najviac prípadov je potvrdených v Poľsku, ide o viac ako 1940 prípadov, a viac ako 1290 prípadov v Maďarsku. Práve tieto dve krajiny výrazne ohrozujú územie Slovenskej republiky. V bezpečí nie je ani územie susediace s Ukrajinou, kde sa už niekoľko prípadov AMO potvrdilo neďaleko hraničného územia so Slovenskom.



V prípade domácich chovov ošípaných, počet pozitívnych prípadov podľa Hrežíka presiahol hranicu 1760 nákaz. Len v tomto roku je tak evidovaných cez 7140 prípadov AMO v okolitých krajinách.



Pripomenul, že od 21. augusta 2019 je zabezpečená distribúcia chladiarenských zariadení pre užívateľov poľovných revírov s cieľom efektívne plniť nariadený intenzívny lov diviačej zveri. Po pár týždňoch nepretržitej dodávky tieto boxy dostalo už viac ako 360 poľovných revírov v okresoch Trebišov, Michalovce, Sobrance, Košice-mesto, Košice-okolie, Rožňava, Rimavská Sobota, Revúca, Gelnica, Lučenec, Poltár, Veľký Krtíš, Humenné a Snina. Distribúcia začala aj pre okres Vranov nad Topľou. Vzhľadom na potrebu plnenia veterinárnych opatrení v nárazníkovej zóne budú chladiarenské zariadenia dodané aj do ďalších okresov v nárazníkovej zóne.



Hrežík dodal, že agrorezort bude o vývoji nákazy naďalej aktuálne informovať. Aktuálne a podrobné informácie o nových prípadoch možno nájsť na webovom sídle: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=424&id=14648