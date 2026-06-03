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Agentúra a fond podpíšu zmluvu, má priniesť tisíce nájomných bytov
Zmluva má v dlhodobom horizonte priniesť na Slovensku minimálne 3000 nových nájomných bytov.
Autor TASR
Bratislava 3. júna (TASR) - Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania (AŠPNB) a Vosem Fond nájomného bývania uzavrú investičnú zmluvu, ktorá má v dlhodobom horizonte priniesť na Slovensku minimálne 3000 nových nájomných bytov. Potvrdili to po tom, ako vláda v stredu schválila účasť podielového fondu Vosem na štátom podporovanom nájomnom bývaní ako investičného partnera a odobrila návrh na uzatvorenie investičnej zmluvy s fondom.
„Schválenie tohto investičného partnera je dôležitým potvrdením dôvery v systém štátom podporovaného nájomného bývania. Našou ambíciou je budovať stabilný a transparentný rámec, ktorý prinesie dostupné bývanie pre širokú verejnosť a zároveň vytvorí predvídateľné prostredie pre dlhodobé investície. Spolupráca s fondom Vosem je ďalším konkrétnym krokom k napĺňaniu tohto cieľa,“ uviedla predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka AŠPNB Eva Lisová.
Správcovská spoločnosť Vosem Capital je druhým slovenským subjektom, ktorý zavŕšil rokovania s AŠPNB. Nasledovať bude podpis investičnej zmluvy s jej podielovým fondom.
„Na spoluprácu s AŠPNB sme sa pripravovali dlhodobo. Máme vytypovaných niekoľko projektov s perspektívou na približne 10.000 nájomných bytov. Zameriavame sa najmä na lokality, kde je vysoký dopyt po kvalitnom nájomnom bývaní v blízkosti stabilných zamestnávateľov. V tejto oblasti vidíme veľkú perspektívu,“ priblížil predseda predstavenstva Vosem Capital Daniel Meško.
Spoločnosť spravuje na Slovensku tri investičné fondy Vosem - alternatívnych investícií, realitných investícií a nájomného bývania. Povolenie Národnej banky Slovenska na vytváranie a spravovanie alternatívnych investičných fondov získala v decembri 2024.
Systém štátom podporovaného nájomného bývania na Slovensku je podľa AŠPNB kombináciou verejných nástrojov a súkromného kapitálu. Medzi jeho kľúčové prvky patria napríklad znížená sadzba DPH, register prenajímateľov a nájomcov či možnosť podpory bývania zamestnancov zo strany svojich zamestnávateľov.
„Ak chceme na Slovensku reálne zlepšiť dostupnosť bývania, musíme kontinuálne, zodpovedne, flexibilne a systematicky budovať dostupný trh nájomného bývania, nielen podporovať súkromné vlastníctvo,“ upozornila Lisová.
Vlastníctvo podľa nej pre mnohých mladých ľudí znamená dlhodobý finančný záväzok, ku ktorému sa ani nedostanú. „Práve preto potrebujeme moderný a funkčný nájomný trh, ktorý dá mladým ľuďom flexibilitu, istotu aj reálnu šancu na kvalitné bývanie,“ dodala generálna riaditeľka AŠPNB.
Vosem Group spravuje aktíva v hodnote viac ako 140 miliónov eur a takmer dve dekády podniká aj v nákupoch, rekonštrukcií a správe nehnuteľností. Aktuálne vlastní a spravuje komerčné nehnuteľnosti s výmerou vyše 100.000 štvorcových metrov. Má viac ako 400 zamestnancov, vlani dosiahla zisk pred úrokmi, daňami a odpismi (EBITDA) 12 miliónov eur.
„Filozofia AŠPNB je nám blízka. Naše investičné fondy sú otvorené pre široké vrstvy investorov. A filozofia nájomného bývania je postavená podobne, pretože ide formovať trh s bývaním tak, aby bol dostupný pre široké vrstvy obyvateľstva,“ uviedol zakladateľ a majiteľ Vosem Group Tomáš Spuchliak. „V tomto zmysle je pre nás vstup do systému štátom podporovaného nájomného bývania logickým krokom, ktorý je plne v súlade s našou dlhodobou stratégiou,“ uzavrel.
„Schválenie tohto investičného partnera je dôležitým potvrdením dôvery v systém štátom podporovaného nájomného bývania. Našou ambíciou je budovať stabilný a transparentný rámec, ktorý prinesie dostupné bývanie pre širokú verejnosť a zároveň vytvorí predvídateľné prostredie pre dlhodobé investície. Spolupráca s fondom Vosem je ďalším konkrétnym krokom k napĺňaniu tohto cieľa,“ uviedla predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka AŠPNB Eva Lisová.
Správcovská spoločnosť Vosem Capital je druhým slovenským subjektom, ktorý zavŕšil rokovania s AŠPNB. Nasledovať bude podpis investičnej zmluvy s jej podielovým fondom.
„Na spoluprácu s AŠPNB sme sa pripravovali dlhodobo. Máme vytypovaných niekoľko projektov s perspektívou na približne 10.000 nájomných bytov. Zameriavame sa najmä na lokality, kde je vysoký dopyt po kvalitnom nájomnom bývaní v blízkosti stabilných zamestnávateľov. V tejto oblasti vidíme veľkú perspektívu,“ priblížil predseda predstavenstva Vosem Capital Daniel Meško.
Spoločnosť spravuje na Slovensku tri investičné fondy Vosem - alternatívnych investícií, realitných investícií a nájomného bývania. Povolenie Národnej banky Slovenska na vytváranie a spravovanie alternatívnych investičných fondov získala v decembri 2024.
Systém štátom podporovaného nájomného bývania na Slovensku je podľa AŠPNB kombináciou verejných nástrojov a súkromného kapitálu. Medzi jeho kľúčové prvky patria napríklad znížená sadzba DPH, register prenajímateľov a nájomcov či možnosť podpory bývania zamestnancov zo strany svojich zamestnávateľov.
„Ak chceme na Slovensku reálne zlepšiť dostupnosť bývania, musíme kontinuálne, zodpovedne, flexibilne a systematicky budovať dostupný trh nájomného bývania, nielen podporovať súkromné vlastníctvo,“ upozornila Lisová.
Vlastníctvo podľa nej pre mnohých mladých ľudí znamená dlhodobý finančný záväzok, ku ktorému sa ani nedostanú. „Práve preto potrebujeme moderný a funkčný nájomný trh, ktorý dá mladým ľuďom flexibilitu, istotu aj reálnu šancu na kvalitné bývanie,“ dodala generálna riaditeľka AŠPNB.
Vosem Group spravuje aktíva v hodnote viac ako 140 miliónov eur a takmer dve dekády podniká aj v nákupoch, rekonštrukcií a správe nehnuteľností. Aktuálne vlastní a spravuje komerčné nehnuteľnosti s výmerou vyše 100.000 štvorcových metrov. Má viac ako 400 zamestnancov, vlani dosiahla zisk pred úrokmi, daňami a odpismi (EBITDA) 12 miliónov eur.
„Filozofia AŠPNB je nám blízka. Naše investičné fondy sú otvorené pre široké vrstvy investorov. A filozofia nájomného bývania je postavená podobne, pretože ide formovať trh s bývaním tak, aby bol dostupný pre široké vrstvy obyvateľstva,“ uviedol zakladateľ a majiteľ Vosem Group Tomáš Spuchliak. „V tomto zmysle je pre nás vstup do systému štátom podporovaného nájomného bývania logickým krokom, ktorý je plne v súlade s našou dlhodobou stratégiou,“ uzavrel.