Agentúra: Dopyt po elektrine pre dátové centrá sa do 2030 zdvojnásobí

Paríž 12. apríla (TASR) - Celosvetový dopyt po elektrickej energii pre dátové centrá sa do roku 2030 viac ako zdvojnásobí. Motorom rastu bude umelá inteligencia (AI), oznámila vo štvrtok (10. 4.) Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Organizácia so sídlom v Parížu predpokladá, že globálny dopyt sa vyšplhá na 945 terawatthodín (TWh), čo je o niečo viac ako spotreba elektrickej energie v Japonsku. Odhaduje sa, že dátové centrá v USA spotrebujú do roku 2030 viac elektrickej energie ako výroba všetkých energeticky náročných tovarov vrátane cementu, chemikálií a ocele. Trend rozvoja umelej inteligencie vedie k opätovnému nárastu dopytu po elektrickej energii, a to aj v prosperujúcich ekonomikách, kde v poslednom čase stagnoval alebo v niektorých prípadoch klesal.



Zvýšený dopyt predstavuje pre energetické odvetvie nové výzvy. Na mnohých miestach sa stávajú hlavnými spotrebiteľmi elektrickej energie dátové centrá. Sú potrebné nielen vzhľadom na čoraz častejšie využívanie umelej inteligencie, ale aj pre mobilné siete 5G alebo podnikanie v oblasti cloudových a streamovacích služieb, priblížila IEA.