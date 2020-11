Boeingy 737 MAX budú onedlho opäť lietať.

Paríž 24. novembra (TASR) – Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA) v utorok schválila návrh smernice o skončení sa uzemnenia lietadiel Boeing 737 MAX. Pripravila tak pôdu na formálne schválenie ich letov v januári takmer po dvojročnom zákaze, ktorý spôsobili dve tragické havárie v priebehu piatich mesiacov.



EASA načrtla kroky potrebné na návrat uzemnených lietadiel späť do prevádzky vrátane aktualizácie softvéru, ktorý sa podieľal na nehodách v rokoch 2018 a 2019.



Otvorila tiež 28-dňovú lehotu na pripomienky, ktorá by podľa EASA mala viesť k formálnemu zrušeniu uzemnenia zhruba v polovici januára, keď uplynie lehota na spätnú väzbu od verejnosti a priemyslu.



Ako dlho potrvá, kým sa v Európe obnovia lety 737 MAX, však bude závisieť od výcviku pilotov a tiež od toho, koľko času zaberie leteckým spoločnostiam aktualizácia softvéru a realizácia všetkých nariadení EASA.



V Spojených štátoch je naplánované obnovenie komerčných letov 29. decembra, necelých šesť týždňov po zrušení uzemnenia 18. novembra.



EASA zastupuje 27 krajín EÚ a ďalšie štyri krajiny vrátane Nórska. Do 31. decembra zastupuje aj Spojené kráľovstvo, kým platí prechodné obdobie po brexite.



Havárie v Indonézii v roku 2018 a v Etiópii v roku 2019 viedli k množstvu vyšetrovaní, ktoré vytkli Boeingu zlý dizajn a americkému leteckému úradu FAA laxný dohľad. Podrobne preskúmali aj úzke vzťahy FAA s Boeingom.