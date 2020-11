Agentúra Fitch potvrdila najvyšší rating Nemecka

Frankfurt nad Mohanom 7. novembra (TASR) - Agentúra Fitch Ratings naďalej hodnotí úverovú dôveryhodnosť Nemecka najvyššou známkou. Fitch v piatok (6. 11.) potvrdila rating dlhodobých záväzkov v zahraničnej mene na úrovni AAA. Výhľad ratingu zostáva stabilný.



Podľa agentúry najvyšší rating odráža diverzifikovanú nemeckú ekonomiku s vysokou pridanou hodnotou, silné inštitúcie a históriou zdravých verejných financií, čo umožnilo robustnú odpoveď na šok spôsobený pandémiou nového koronavírusu.



Nemecko je v pozícii emitenta hlavných referenčných dlhopisov v eurozóne, čo mu spoločne s ultra uvoľnenou menovou politikou Európskej centrálnej banky (ECB) zabezpečuje veľkú finančnú flexibilitu. Štrukturálny prebytok bežného účtu platobnej bilancie podporuje postavenie krajiny ako čistého externého veriteľa.



Dve vlny pandémie ochorenia COVID-19 mali podľa agentúry výrazný vplyv na nemeckú ekonomiku a verejné financie krajiny. Nemecký hrubý domáci produkt (HDP) v 2. štvrťroku medzikvartálne padol o 9,8 % a potom v 3. štvrťroku podľa predbežných údajov vzrástol o 8,2 %. Oživenie síce bolo rýchlejšie, než predpokladali experti Fitch, pandémia však stiahla najväčšiu európsku ekonomiku do hlbokej recesie. Agentúra prognózuje, že HDP tento rok klesne o 5,7 %, na budúci rok expanduje o 4,8 % a v roku 2022 o 3,2 %.



Fitch očakáva, že rozpočtový schodok Nemecka dosiahne v tomto roku 6,4 % HDP po prebytku 1,4 % HDP v roku 2019. Agentúra počíta s tým, že rozpočtový deficit v roku 2021 klesne na 4,5 % HDP.



Nemecko zaznamenalo v uplynulých rokoch (2014 až 2019) každý rok prebytok verejných financií (v priemere vyše 1 % HDP). To dalo vláde fiškálny priestor na odpoveď na aktuálnu pandémiu.



Aj napriek očakávanej fiškálnej normalizácii v strednodobom horizonte bude mať šok spôsobený pandémiou dlhodobý negatívny vplyv na verejné financie. Fitch predpovedá, že verejný dlh tento rok stúpne na 71 % HDP zo 60 % HDP v roku 2019. Dlh v pomere k výkonu ekonomiky sa zrejme v roku 2021 nezníži, podľa agentúry by mal začať klesať až v roku 2022.