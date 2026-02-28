< sekcia Ekonomika
Agentúra Fitch potvrdila Poľsku rating na stupni A-
Autor TASR
Varšava 28. februára (TASR) - Medzinárodná ratingová agentúra Fitch potvrdila v piatok (27. 2.) Poľsku známku úverovej spoľahlivosti na úrovni A- a ratingu ponechala negatívny výhľad. „Rating Poľska na stupni A- podporuje veľká, diverzifikovaná a odolná ekonomika, prínosy členstva v Európskej únii, dôveryhodná menová a devízová politika,“ uviedla agentúra Fitch. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.
Negatívny výhľad ratingu podľa agentúry vyplýva z „pretrvávajúceho vysokého" rozpočtového deficitu, ktorý vedie k ďalšiemu rastu verejného dlhu. Krajine zároveň chýba „dôveryhodný plán fiškálnej konsolidácie". Negatívne pôsobí aj vnútropolitické napätie.
Fitch prognózuje, že deficit poľských verejných financií sa v tomto roku zníži na úroveň 6,5 % hrubého domáceho produktu (HDP) z odhadovanej výšky 7 % HDP v roku 2025. V budúcom roku by deficit podľa predikcie agentúry mal klesnúť na 6,2 % HDP, ale priestor pre ďalšiu konsolidáciu je podľa nej obmedzený. Verejný dlh Poľska podľa predpovede ratingovej agentúry v roku 2027 stúpne na zhruba 70 % HDP z úrovne približne 59 % HDP v roku 2025 a v strednodobom horizonte bude ďalej rásť.
V minulom roku sa podľa agentúry Fitch ekonomika Poľska reálne posilnila o 3,6 % a v tomto roku očakáva rovnaké tempo rastu, ktorý bude podporovať prílev eurofondov a nižšia inflácia. V budúcom roku však agentúra predpokladá spomalenie poľského hospodárskeho rastu na 2,9 %.
