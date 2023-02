Agentúra Fitch potvrdila rating SR na úrovni A s negatívnym výhľadom

Bratislava 17. februára (TASR) - Medzinárodná agentúra Fitch Ratings potvrdila hodnotenie Slovenska na úrovni A s negatívnym výhľadom. Investori oceňujú dôveryhodný makroekonomický rámec, konkurencieschopný export aj stabilné priame zahraničné investície. Negatívny výhľad je spôsobený pretrvávajúcou neistotou ekonomických dopadov vojny na Ukrajine a z nej vyplývajúcej energetickej krízy, či nejasnou politickou situáciou po predčasných parlamentných voľbách. Informovalo o tom v piatok Ministerstvo financií (MF) SR.



Fitch podľa rezortu pozitívne hodnotí reformu dôchodkového systému, ktorá pomôže znížiť dlhodobé tlaky súvisiace so starnutím obyvateľstva. Analytici rovnako očakávajú, že v strednodobom horizonte súkromná spotreba opäť nadobudne dynamiku, pričom jej pomôže stabilný trh práce a nižšia inflácia. To by podľa agentúry, spolu s predpokladaným oživením zahraničného dopytu, malo pomôcť zvýšiť ekonomický rast SR nad 2 %.



Výhľad by sa podľa Fitch mohol zmeniť z negatívneho na stabilný, ak by sa slovenskej ekonomike podarilo znížiť závislosť od ruského plynu a diverzifikovať energetické zdroje.



"Som rád, že nezávislá ratingová agentúra vysoko pozitívne hodnotí bonitu Slovenska a kvalitu spravovania našich verejných financií. Je to značka kvality, ocenenie práce ministerstva financií, a tiež certifikovaná expertná odpoveď na niektoré hlasy vo verejnej diskusii, ktoré stav verejných financií spochybňujú," reagoval štátny tajomník MF SR Marcel Klimek.



Pripomenul, že toto hodnotenie Slovensko dostáva v mimoriadne náročných časoch vojny na Ukrajine a v nerovnom boji s jej dopadmi v podobe energetickej krízy a dvojcifernej inflácie.