Agentúra Fitch potvrdila rating USA na úrovni AA+
S&P Global tento týždeň takisto potvrdila rating USA na úrovni AA+. Podľa agentúry by príjmy z ciel mali vykompenzovať vplyv Trumpovho daňového zákona.
Autor TASR
New York 23. augusta (TASR) - Ratingová agentúra Fitch v piatok (22. 8.) potvrdila hodnotenie úverovej bonity Spojených štátov, pričom vyjadrila obavy z ich rastúcej zadlženosti. Zároveň však poukázala na výnimočnú finančnú flexibilitu USA vďaka úlohe dolára ako globálnej rezervnej meny, dynamické podnikateľské prostredie a ich veľkú vysokopríjmovú ekonomiku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Fitch v piatok potvrdila rating USA ako emitenta dlhodobých záväzkov v cudzej mene na úrovni AA+. Výhľad ratingu je stabilný.
Podľa agentúry negatívnymi faktormi, ktoré obmedzujú rating USA, sú vysoké fiškálne deficity a nárast vládneho dlhu, aj keď sa očakáva, že nárast príjmov z rozsiahlych ciel prezidenta Donalda Trumpa zníži deficit v tomto roku.
„USA neprijali žiadne významné opatrenia na riešenie svojich veľkých fiškálnych deficitov, rastúceho dlhového zaťaženia ani hroziaceho nárastu výdavkov súvisiacich so starnutím obyvateľstva,“ uviedla agentúra.
Fitch znížila rating USA v roku 2023 o jeden stupeň z predchádzajúceho najvyššieho ratingu AAA, pričom ako dôvod uviedla očakávané zhoršenie fiškálnej situácie a opakované problémy so zvýšením dlhového stropu na poslednú chvíľu.
Moody’s ako posledná z troch najdôležitejších ratingových agentúr, medzi ktoré patrí ešte S&P, tento rok odobrala USA najvyšší rating (AAA), pričom úverovú známku zhoršila o jeden stupeň. Ako dôvod takisto uviedla rastúcu zadlženosť.
S&P Global tento týždeň takisto potvrdila rating USA na úrovni AA+. Podľa agentúry by príjmy z ciel mali vykompenzovať vplyv Trumpovho daňového zákona.
Napriek rastúcej zadlženosti kapacitu financovania USA podporuje vysoký podiel (58 %) dolára na globálnych devízových rezervách, uviedla agentúra Fitch. Agentúra počíta s tým, že dominancia dolára v obchode a financiách pretrvá aj napriek politickej neistote.
Podľa Fitch deficit verejných financií USA sa tento rok zníži na 6,9 % HDP zo 7,7 % HDP v roku 2024 vďaka odolnému ekonomickému rastu, solídnej výkonnosti akciových trhov a nárastu príjmov z ciel. Agentúra predpokladá, že príjmy z ciel vyskočia na 250 miliárd USD zo 77 miliárd v minulom roku.
V dlhodobejšom horizonte však počíta s nárastom deficitu, pričom dlh by mal v roku 2027 vyskočiť na 127 % HDP zo 114,5 % HDP na konci minulého roka.
„Náš model dlhovej dynamiky signalizuje, že strednodobá trajektória dlhu zostáva vzostupná, čo zvyšuje zraniteľnosť USA voči budúcim ekonomickým šokom,“ uviedla agentúra.
