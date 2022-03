Agentúra Fitch potvrdila Slovensku rating A so stabilným výhľadom

Bratislava 18. marca (TASR) - Medzinárodná ratingová agentúra Fitch Ratings potvrdila v piatok úverový rating Slovenska na úrovni A so stabilným výhľadom. Súčasné hodnotenie SR je podľa nej podporené konkurencieschopným exportom, stabilnými priamymi zahraničnými investíciami a dôveryhodným politickým rámcom.



Ako ďalej informovalo Ministerstvo financií (MF) SR, Fitch zdôraznil dôveryhodný politický rámec Slovenska, ktorý je podporený členstvom v Európskej únii a eurozóne. Agentúra tiež poukázala na skutočnosť, že úroveň štátneho dlhu Slovenska je stabilná. V roku 2021 dosiahol verejný dlh v pomere k hrubému domácemu produkt (HDP) maximum 62,5 %, zároveň sa však očakáva, že vďaka silnému rastu klesne do roku 2025 na 58 % HDP.



Fiškálna výkonnosť bola podľa Fitch vďaka vyšším príjmom a nižším kapitálovým výdavkom v roku 2021 lepšia, ako sa očakávalo, pričom deficit odhaduje na 6,3 % HDP. V roku 2022 by mal mierne klesnúť na úroveň 5,3 % HDP. Bankový sektor, ktorý je prevažne v zahraničnom vlastníctve, je stabilný, ziskový a má dobrú kvalitu aktív.



"Sme radi, že nezávislá ratingová agentúra vysoko pozitívne hodnotí bonitu Slovenska a tiež kvalitu spravovania verejných financií. Obzvlášť v situácii historicky mimoriadne komplikovaného súbehu pandemickej krízy a vojnového konfliktu na východnej hranici,“ reagoval minister financií Igor Matovič (OĽANO).



Na druhej strane, za slabé stránky SR považuje Fitch riziko rastu inflácie, tlak na verejné financie z dôvodu ruskej invázie na Ukrajine, ako aj vysokú závislosť Slovenska od importu energie z Ruska. Agentúra očakáva spomalenie ekonomického rastu z 3 % v minulom roku na 2 % v roku 2022. Verejné investície však majú v druhej polovici roka poskytnúť impulz v súlade s vyšším čerpaním viacročného finančného rámca na roky 2014 až 2020 a z Plánu obnovy, čím má dôjsť k oživeniu ekonomiky. V kombinácii s postpandemickou normalizáciou zahraničného obchodu sa tak má v roku 2023 ekonomický rast zrýchliť na 4,6 %.