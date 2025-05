Agentúra Fitch potvrdila Slovensku rating A- so stabilným výhľadom

Bratislava/New York 16. mája (TASR) - Medzinárodná agentúra Fitch Ratings potvrdila v piatok Slovensku doterajší rating A- so stabilným výhľadom. Hodnotenie je podporené členstvom SR v Európskej únii (EÚ) a eurozóne, čo je základom pre relatívne stabilný a dôveryhodný makroekonomický rámec a stabilný prílev kapitálu z EÚ, rovnako ako rozvinutý exportný sektor a stabilné priame zahraničné investície, poukázalo Ministerstvo financií (MF) SR.



Rezort tiež vyzdvihol, že Fitch v hodnotiacej správe vníma pokračovanie konsolidačného úsilia, ktorého cieľom je znížiť deficit verejných financií pod 3 % hrubého domáceho produktu (HDP) do roku 2028. Agentúra v najbližších rokoch očakáva, že ekonomický rast bude podporený domácou spotrebou, vládnymi výdavkami, novými investíciami v priemysle a vyšším čerpaním prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti. Tieto vplyvy by mali prispieť k udržaniu rastu na úrovni približne 1,7 % v rokoch 2025 a 2026.



„Slovensko je jednou z krajín strednej a východnej Európy, ktorá je najviac zraniteľná v oblasti automobilového sektora a amerických ciel. Približne 10 % HDP Slovenska a 40 % exportu tovaru pochádza z automobilového priemyslu, pričom súbežne prebiehajú nové investície,“ uviedla agentúra a upozornila na riziká možného zavedenia ciel zo strany USA.



Medzi faktory, ktoré by podľa Fitch mohli prispieť k zvýšeniu ratingu Slovenska, patrí realizácia fiškálnej konsolidácie v zhode so stabilizáciou pomeru dlhu k HDP v strednodobom horizonte, ako aj zlepšenie strednodobého rastového výhľadu v dôsledku rastúcej produktivity či diverzifikácie hospodárstva.



„Aj napriek globálnym výzvam a dedičstvu bývalých vlád Matoviča, Hegera a Ódora, ktorí nám tu zanechali najhoršie verejné financie v EÚ, som veľmi rád, že sa vláde a ministerstvu financií darí odvracať bankrot Slovenska a práve naopak, ďalej zlepšovať zdevastované slovenské verejné financie. Musíme sa správať ako zodpovední hospodári, aby sa Slovensko nedostalo do rúk veriteľov, aby sme si mohli nezávisle určovať to, čo je a čo nie je v záujme Slovenska,“ reagoval na aktuálne hodnotenie minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD).



Koncom apríla ďalšia z medzinárodných agentúr Standard & Poor´s (S&P) potvrdila Slovensku rating na úrovni A+, zhoršila však jeho výhľad zo stabilného na negatívny. Za riziko označila najmä globálny vývoj.